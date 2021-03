Vos questions – Prêts: Dans le prêt immobilier Max-Gain, le calendrier d’amortissement change à mesure que le taux d’intérêt baisse

Oui, vous pourrez faire une demande de subvention dans le cadre du PMAY lorsque vous demanderez un nouveau prêt dans une autre banque au taux d’intérêt normal.

Par Chaitali Dutta

J’ai pris un prêt immobilier Max-Gain pour Rs 60 lakh. J’ai eu une subvention de Rs 2.30 lakh. Si je place mes fonds sur un compte Max-Gain, la subvention sera-t-elle annulée? En prêt à terme, après subvention, le principal diminue, ce qui entraîne une baisse de l’IME / une réduction de la durée d’occupation. Que se passe-t-il dans le compte Max-Gain? Le calendrier d’amortissement change-t-il avec l’évolution des taux d’intérêt?

—Mudit Bhargava

Un Max-Gain est un prêt immobilier qui est prolongé comme une facilité de surbauche (OD) avec la limite initiale comme montant du prêt. Si vous placez vos fonds excédentaires ici, votre solde sera inférieur à la limite de retrait. Lorsque vous avez besoin de ces fonds stationnés excédentaires, vous pouvez les retirer avec le chéquier qui serait émis pour ce compte. La subvention est traitée comme un paiement anticipé et, par conséquent, la limite Max-Gain est réduite dans cette mesure.

Le calendrier d’amortissement est partagé au début du compte. Bien que les changements ultérieurs des taux d’intérêt modifient la durée du prêt, il se peut que vous n’obteniez pas de calendrier d’amortissement imprimé de la banque. Vous devez faire ce calcul en téléchargeant un tableau d’amortissement en ligne. Pour répondre à votre question, oui, avec les changements du taux d’intérêt, le tableau d’amortissement change.

Je travaille dans une banque, j’ai donc contracté un crédit immobilier personnel à un taux d’intérêt de 4%. Je veux maintenant quitter le travail. Puis-je obtenir des avantages après avoir converti un prêt au taux bancaire normal de 8,65% ou un transfert vers une autre banque?

—Avinash Dhotkar

Comment puis-je vérifier si mon taux d’intérêt lié aux pensions a été réduit?

—Suman Kumar

La lettre d’arrangement avec votre banque contiendra la clause de taux d’intérêt. Ici, vous verrez le taux de base mentionné avec le spread ou la marge. Dans votre cas, le taux de base sera le RLLR. Disons que le RLLR est de 4% et que le spread est de 3%, votre taux effectif sera de 4 + 3 = 7%. Tous les trois mois, RLLR est réinitialisé. Si le taux repo est réduit de 20 points de base, le RLLR sera de 3,8%. Cependant, votre spread reste de 3%. Par conséquent, le nouveau taux effectif serait de 6,8%. Vérifiez le taux facturé par votre banque après un mois de changement de taux repo. Cela devrait être efficace d’ici là.

L’écrivain est le fondateur, AZUKE

Conseil en finances personnelles (www.azukefinance.com)

