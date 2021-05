Vos questions – Prêts: la banque peut retirer les actifs du garant si le prêt n’est pas remboursé à temps

Les changements seraient automatiques lorsque le taux repo change.

Par Chaitali Dutta

Mon mari est mort à cause de Covid. Il était garant de l’emprunt du bâtiment de l’hôpital de son cousin et du prêt personnel de son beau-frère. Comment savoir pour quels autres prêts était-il garant? Quels sont ses engagements qui emporteraient des actifs dont nous pourrions hériter?

—Bhargavi Joshi

Tout d’abord, vous devez demander aux deux parties connues de trouver un autre garant à leur prêt. Lorsqu’une personne se porte garante, elle obtient des documents pour enregistrer les détails. Ces documents devraient figurer dans les documents. Au cas où l’un de ces deux prêts serait en retard de paiement maintenant, la banque peut acquérir les actifs de votre défunt mari pour rembourser le prêt. Si les deux prêts sont réguliers sans aucun montant en souffrance, il n’y a actuellement aucune responsabilité. Financièrement, cela crée des incertitudes pour vous jusqu’à ce que les noms des garants soient remplacés.

J’avais demandé un prêt d’études pour étudier le MBA en Australie. Étant donné que nos études collégiales se déroulent en ligne et ne doivent payer qu’une partie des frais, puis-je reporter le prêt d’études?

—Ravi Amol

Cela dépendra des clauses mentionnées dans la lettre de sanction du prêt éducation. Vous pouvez décider de bénéficier d’une partie du montant du prêt et de le transmettre à la banque. Cependant, si vous ne retirez aucun montant du compte de prêt, la banque peut annuler la sanction. Je vous suggère de profiter d’un petit montant du prêt pour maintenir l’arrangement en vie.

Si je migre mon prêt immobilier du taux de prêt basé sur le coût marginal du financement (MCLR) au taux de prêt lié aux pensions (RLLR), puis-je migrer à nouveau vers le type d’origine de MCLR?

—Kanakeswar Das

Après la circulaire RBI sur RLLR, tous les comptes de prêt sont liés au taux Repo. Aucun nouveau compte de prêt ne sera sanctionné rattaché au MCLR. La migration vers le compte associé MCLR ne sera pas possible.

Pourquoi dois-je payer pour réduire mon taux d’intérêt sur mon prêt immobilier?

—Satish Rajwansh

Je présume que votre compte de prêt actuel est lié au MCLR. Par conséquent, la nécessité de payer à chaque fois pour réduire les taux d’intérêt. Demandez à la banque de changer votre prêt en RLLR où le taux d’intérêt est lié au taux Repo. Les changements seraient automatiques lorsque le taux repo change.

L’auteur est le fondateur, AZUKE Personal Finance Advisory (www.azukefinance.com). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

