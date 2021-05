Vos questions – Prêts: peut effacer le prêt immobilier en ligne mais collecter le contrat de vente original

Le contrat de vente original est un document essentiel et doit être conservé en toute sécurité à tout moment.

Par Chaitali Dutta

Je souhaite rembourser mon prêt immobilier par anticipation. Je travaille à l’étranger et je ne peux pas visiter l’Inde à cause de Covid. Puis-je payer la totalité du montant en ligne et demander à la banque de m’envoyer une copie électronique de mes papiers personnels?

—Amit Khanna

Oui, il est possible de rembourser une partie du montant ou l’intégralité du prêt en cours sur le compte de prêt si vous avez accès en ligne. Cependant, ma suggestion serait de donner une lettre d’autorisation à une personne de confiance locale qui peut récupérer vos documents d’origine de la maison auprès de la banque. Le contrat de vente original est un document essentiel et doit être conservé en toute sécurité à tout moment.

J’avais contracté un crédit automobile il y a trois ans. Maintenant, je veux vendre la voiture. Je dois payer EMI pendant encore deux ans. Comment puis-je vendre et compenser le prêt?

—Ashok Kumar

Une fois que vous avez un acheteur, vous devez partager les détails du prêt avec l’acheteur. L’acheteur paiera d’abord une partie du prix d’achat sur le compte de prêt pour éteindre le prêt. Vous devez récupérer les formulaires RTO auprès de la banque, ce qui supprimera le privilège de votre voiture. Ensuite, l’acheteur vous paiera le montant restant, le cas échéant, directement à vous.

Mon NBFC me facture un intérêt de 8,5% sur le prêt immobilier. Comment puis-je transférer le prêt vers une banque qui me proposera des taux d’intérêt plus bas?

—Deepak Hardayal

Si vous payez régulièrement votre EMI et que votre compte de prêt n’est pas un NPA, n’importe quelle banque se fera un plaisir de reprendre votre prêt. Parlez d’abord à la banque et partagez avec elle les détails de votre prêt et de vos revenus. Ils vous sanctionneront le prêt équivalent au prêt en cours auprès de votre NBFC existant. Vérifiez à quel point le taux d’intérêt est inférieur aux 8,5% que vous payez actuellement. S’il est inférieur de plus de 1%, il est logique de transférer le prêt.

J’ai une maison à mon nom et mon revenu annuel brut est de Rs 15 lakh. Ma femme est une femme au foyer. Je veux prendre un prêt de Rs 13 lakh pour acheter une maison à son nom. Est-elle éligible au programme PMAY?

—Sanjay Gajjar

Le principal critère d’éligibilité de Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) est que le bénéficiaire ne doit pas posséder de maison “ pucca ” à son nom ou au nom de tout autre membre de sa famille, dans aucune partie du pays . Vous avez mentionné que vous aviez une maison à votre nom. Par conséquent, votre femme ne sera pas éligible à la subvention PMAY.

