Vos questions – Prêts: Pour la subvention LIG PMAY, le copropriétaire doit être une femme et co-demandeur

Les documents – preuve de propriété du terrain, estimation du coût de construction par un architecte agréé, justificatifs de revenus et capacité de remboursement – doivent être établis.

Par Chaitali Dutta

J’ai profité d’un prêt immobilier et je suis dans la catégorie du groupe à faible revenu. La propriété est enregistrée à mon nom et à celui de mon conjoint, mais elle est garante du prêt et non codemandeur. La banque dit que comme ma femme n’est pas un codemandeur, PMAY ne peut pas être prévenu. Que dois-je faire dans ce cas?

—Vamshi Reddy

Oui, dans le cas de la subvention LIG PMAY, le copropriétaire ou propriétaire principal doit être une femme. En outre, elle doit être une

codemandeur. Adressez-vous à la banque pour voir si vous pouvez l’ajouter en tant que codemandeur au prêt.

Il me reste 15 mois d’EMI pour mon prêt immobilier. Pour FY22, la composante principale sera de Rs 3,30 lakh et la composante d’intérêts sera de Rs 21 000. Dois-je rembourser le montant restant après quelques mois ou continuer à payer l’IME pendant 15 mois supplémentaires?

—Ashok Sawant

Si vous avez d’autres éléments d’épargne en vertu de l’article 80C, fermez le compte de prêt de cet exercice lui-même avec le montant de votre excédent. Vous pouvez le faire sur quelques mois. Si vous n’avez pas d’autres composants 80C éligibles, continuez avec le paiement EMI régulier pendant 15 mois complets.

Puis-je ouvrir un compte PPF au nom de mon fils mineur? Combien puis-je transférer sur ce compte? Y a-t-il d’autres réglementations / problèmes à ce sujet?

—Rajesh B Shah

Oui, vous pouvez ouvrir un compte PPF au nom de votre enfant mineur. Si vous avez votre propre compte PPF, la contribution aux deux comptes PPF ne doit pas dépasser Rs 1,5 lakh. Si le compte PPF mineur est le seul compte que vous avez, la limite sera de Rs 1,5 lakh par exercice. La contribution proviendrait de votre revenu et vous pourrez bénéficier de l’avantage fiscal sous 80C. Une fois que votre fils mineur devient majeur, écrivez à la banque / poste avec son certificat de naissance. Votre nom en tant que tuteur naturel serait supprimé et à l’échéance, seul votre fils sera éligible pour obtenir les fonds.

Mon frère et moi voulons contracter un prêt immobilier commun. Pouvons-nous obtenir un prêt bancaire?

—CR Bhanu

Oui c’est possible. Les frères et sœurs peuvent demander conjointement un tel prêt. Les documents – preuve de propriété du terrain, estimation du coût de construction par un architecte agréé, justificatifs de revenus et capacité de remboursement – doivent être établis.

L’auteur est le fondateur, AZUKE Personal Finance Advisory (www.azukefinance. Com). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.