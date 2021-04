VOS QUESTIONS: PRÊTS – Prêt d’or? Vous devez donner plus de garanties car les prix ont chuté

Pour l’approbation des prêts, l’institution de prêt examine la capacité de remboursement pour arriver à une décision.

Par Chaitali Dutta

J’avais contracté un prêt d’or il y a un an et maintenant la banque dit que je dois donner plus d’or pour le prêt car le prix de l’or baisse. Que devrais-je faire?

—SR Mutthu

Le montant du prêt dépend de la valeur de la garantie que vous fournissez à la banque. Il est vrai que la valeur de la garantie a chuté au cours de la dernière année. Il est suggéré soit de fournir plus de garanties sous forme d’or à la banque, soit de rembourser une partie du prêt avec de l’argent provenant d’autres sources. Si aucune des mesures n’est prise, la banque peut classer votre prêt comme un NPA, ce qui affectera négativement votre pointage de crédit.

Mon prêt au logement a été approuvé il y a six mois, mais en raison du blocage, je n’ai pas accepté le décaissement. Maintenant, la banque veut que je donne le dernier bulletin de salaire pour le décaissement. J’ai quitté mon travail et j’aide mon père dans son entreprise. Que devrais-je faire?

—Ajit Kumar

Pour l’approbation des prêts, l’institution de prêt examine la capacité de remboursement pour arriver à une décision. Si vous n’avez pas d’emploi actuellement, l’une des conditions critiques de l’approbation du prêt a changé. La banque demande donc le bulletin de salaire. Reportez le décaissement jusqu’à ce que vous ayez un emploi.

Je suis propriétaire d’une propriété résidentielle avec ma femme et ma mère en tant que copropriétaires. Ma mère est décédée sans testament. Je suis le seul enfant de mes parents. Quels documents dois-je soumettre à la société pour que le nom de ma mère soit supprimé des registres de la société et du certificat de partage?

—Rajeev B

Ici, votre père et vous avez des droits égaux sur ses biens. Si votre père est vivant, il doit renoncer à ses droits en votre faveur. Lorsque vous le soumettez avec le certificat de décès de votre mère, à la SCH, vous deviendrez propriétaire de 66,66% de la propriété. Si votre père n’est plus, les deux certificats de décès doivent être fournis à la société pour la transmission de la propriété.

J’avais contracté un prêt immobilier en mai 2015. Puis-je bénéficier de la subvention PMAY sur la construction supplémentaire par complément de prêt immobilier?

—Mukund

Le PMAY est applicable uniquement à ceux qui ne possèdent pas de maison ou de propriété pucca en Inde. Puisque vous avez déjà le prêt immobilier en cours d’exécution, il est sous-entendu que vous êtes propriétaire de cette propriété. Par conséquent, vous ne serez pas éligible au PMAY sur un prêt complémentaire.

L’auteur est le fondateur, AZUKE Personal Finance Advisory (www.azukefinance. Com). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

