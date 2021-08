Vos questions – Prêts : prêt immobilier complémentaire : utilisez l’argent de cette propriété uniquement pour obtenir un avantage fiscal

Vous pouvez diviser l’EMI et bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu en vertu de l’article 80C et de l’article 24, individuellement.

Par Chaitali Dutta

Les intérêts et le principal payés sur le prêt immobilier complémentaire sont-ils éligibles à la déduction en vertu de l’article 24 et de l’article 80C ? Ma banque le nie.

— Gurpreet Singh Sehgal

Un prêt immobilier complémentaire est éligible aux avantages fiscaux en vertu de l’article 80C et de l’article 24 s’il a été utilisé pour l’acquisition/la construction d’une propriété résidentielle ou la rénovation de ladite propriété. Si vous avez les reçus requis comme preuve, vous pouvez leur écrire formellement pour émettre le certificat d’intérêt. Les avantages des sections 80C et 24 seront appliqués par votre autorité de certification lors du dépôt de vos déclarations informatiques.

J’ai acheté un appartement en construction avec un prêt bancaire. Le constructeur a obtenu Rs 10 lakh de la banque. Pour les Rs 3 lakh restants, il me demande de me coordonner avec la banque. Est-ce ma responsabilité de coordonner avec la banque?

—Sagar Challa

Le prêt immobilier est un accord contraignant entre vous et la banque. Le constructeur n’en fait pas partie. Alors que si vous regardez votre compromis de vente, c’est entre vous et le constructeur. Le constructeur vous enverra une mise en demeure à l’issue de certaines étapes de la construction. Vous devez vous adresser à la banque avec la lettre de mise en demeure, et elle versera le montant selon la valeur de l’accord. C’est donc vous qui devez vous coordonner avec la banque à chaque décaissement.

Puisqu’il me reste cinq ans d’ancienneté (j’ai 55 ans), puis-je demander un prêt immobilier solidaire avec ma fille unique active et célibataire (30 ans) ?

—Arvind Kansal

Oui. L’éligibilité au prêt sera calculée sur votre revenu actuel commun. La durée du prêt peut être supérieure à cinq maintenant, car votre fille a encore 25 à 30 ans de capacité d’entrée de revenus. Vous pouvez diviser l’EMI et bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu en vertu de l’article 80C et de l’article 24, individuellement. La propriété doit être enregistrée au nom commun.

Je n’ai pas encore obtenu la subvention PMAY pour ma demande de prêt immobilier ICICI Bank en novembre 2020. Que dois-je faire ?

—Sunil Khanse

La banque devrait être en mesure de vous donner une idée du moment auquel vous attendre la subvention. Vous pouvez également vérifier l’état de votre demande sur le site Web suivant PMAY-HFA (Urban) (pmaymis.gov.in) avec votre nom, le nom de votre père et votre numéro de téléphone portable, ou l’ID d’évaluation.

L’auteur est le fondateur d’AZUKE Personal Finance Advisory (www.azukefinance.com). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

