Par Chaitali Dutta

Mon prêt immobilier a commencé en janvier 2020. Depuis lors, j’ai reçu deux versements de la subvention Pradhan Mantra Awas Yojana (PMAY), d’un montant de Rs 1 lakh. La subvention totale est de Rs 2,6 lakh. (A) Quand débloqueront-ils le reste de la subvention ? (B) Alors que les taux d’intérêt sont descendus à 6,8 %, mon prêt immobilier qui a été sanctionné à 8,6 % n’a pas été réduit à ce point. Il a été réduit à 7,9% et cela aussi après avoir payé des frais de Rs 5 900. Qu’adviendra-t-il de mon solde de subvention PMAY si je change mon prêt immobilier pour un autre prêteur ?

—RS Ghuman

Il n’y a pas de calendrier établi pour le déblocage de la subvention PMAY. Vous devrez l’attendre. Vérifiez si le taux d’intérêt flottant qui vous est applicable (lettre de sanction) est lié au taux repo. Dans le cas contraire, les réductions de taux d’intérêt ne sont pas répercutées de manière transparente sur le consommateur. Si vous effectuez un transfert de solde, vous perdrez le bénéfice de la subvention pour la durée restant à courir du prêt. Évaluez si la perte de subvention est inférieure au gain de la réduction des taux d’intérêt, auquel cas vous pouvez transférer votre prêt à la nouvelle organisation.

Je suis le mandataire du preneur d’assurance. Je n’ai pas la police originale et je n’ai que la photocopie. Sera-t-il accepté par LIC ?

—NM Ahuja

Je suppose que vous voulez réclamer le paiement sur la vie de l’assuré. Dans une telle situation, la police originale doit être produite avec le formulaire de réclamation, le certificat de décès, le formulaire de décharge et votre pièce d’identité et vos coordonnées bancaires. Ce n’est qu’alors que le paiement de la police aura lieu.

Une banque m’accordera-t-elle, à moi et à mon frère, un prêt conjoint pour la construction d’une maison ?

—Amandeep Kohli

Oui c’est possible. Les frères et sœurs peuvent solliciter conjointement un tel prêt. Les documents – preuve de propriété du terrain, estimation du coût de construction par un architecte agréé, justificatifs de revenus et capacité de remboursement – ​​doivent être établis.

La banque évaluera-t-elle le prix du marché d’un appartement lors de la finalisation de sa valeur ?

—Ashok Kumar

Pour un appartement neuf, les banques n’optent pas pour une évaluation indépendante. Le prêt est accordé sur la valeur de l’accord. Pour une seconde vente, où l’acheteur bénéficie d’un crédit immobilier, la banque demande une attestation d’expertise immobilière par son évaluateur agréé.

L’auteur est le fondateur d’AZUKE Personal Finance Advisory (www.azukefinance.com). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

