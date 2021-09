Vos questions : Prêts – Vous devez soumettre une preuve de rénovation pour un prêt immobilier complémentaire

Oui, les prêts personnels sont des prêts sans garantie, donc chers. Si vous avez des actifs financiers, comme des actions / des fonds communs de placement / une politique LIC (traditionnelle) / une banque FD, vous pouvez envisager de contracter un prêt contre un tel actif.

Par Chaitali Dutta

Mon prêt immobilier EMI prendra fin au bout de 10 mois. Je souhaite demander un prêt complémentaire pour la rénovation de la maison. Quelles sont les conditions d’un prêt complémentaire ou dois-je contracter un prêt immobilier une fois le prêt en cours entièrement remboursé ?

—Subham Kumar

Si vous regardez le taux d’intérêt, un prêt complémentaire sera un meilleur choix car le prêt contre la propriété est généralement un prêt à intérêt plus élevé. Prenez un devis pour la rénovation domiciliaire et soumettez-le immédiatement à votre fournisseur de prêt existant. Le prêt sera sanctionné sous réserve des règles applicables aux prêts immobiliers. Vous devez présenter une preuve de rénovation effectuée, une fois que vous avez contracté un tel prêt.

J’ai contracté un crédit immobilier pour un immeuble en construction. Il a fallu huit ans pour terminer la construction. Puis-je demander une exonération fiscale sur un prêt immobilier après la prise de possession ? Sinon, puis-je transférer le prêt à une autre banque et ensuite demander l’exonération ?

—Manoj Patel

Même si le prêt est transféré à un nouveau fournisseur de services, la période de construction restera la même que huit ans, étant plus de cinq ans, les intérêts de la période précédente ne seront pas admissibles à la déduction en vertu de l’article 24. Vous pourrez demander les prestations ne sont postérieures qu’à la possession, à la fois sur les intérêts et le principal payés en vertu des articles 24 et 80C.

Comme les taux d’intérêt sur les prêts personnels sont très élevés, quelles sont les autres options pour emprunter 10 lakh à court terme à un taux moins cher ?

—Aditya Khurana

Oui, les prêts personnels sont des prêts sans garantie, donc chers. Si vous avez des actifs financiers, comme des actions / des fonds communs de placement / une politique LIC (traditionnelle) / une banque FD, vous pouvez envisager de contracter un prêt contre un tel actif. Ils seront moins chers qu’un prêt personnel.

Mon fils reçoit des offres pour bénéficier de prêts de sociétés de technologie financière sans aucune exigence de garantie. Doit-il emprunter sur l’application ?

—Alok Chauhan

Un prêt ne doit être contracté que lorsque le besoin s’en fait sentir. Si votre fils a en tête un achat précis, pour lequel il n’a pas de fonds immédiats, il pourrait contracter un prêt. Je déconseille également les actifs à effet de levier, où un prêt est contracté pour investir dans des actifs risqués.

L’écrivain est fondateur,

Conseil en finances personnelles AZUKE (www.azukefinance.com).

