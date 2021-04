Vos questions relatives à l’impôt sur le revenu: Est-il obligatoire de transférer PF vers un nouveau compte d’entreprise après avoir changé d’emploi?

La perte que vous avez subie doit être déclarée comme une perte en capital à court terme, que vous pouvez rajuster en fonction de vos gains en capital à court terme.

Par Chirag Nangia

J’ai vendu des MNT de Dewan Housing Finance Ltd en moins de trois ans à perte. Puis-je ajuster le gain en capital à court terme par rapport à cette perte?

—Ajit Kumar Gupta

À des fins fiscales, les immobilisations doivent être classées comme étant à court ou à long terme, en fonction de la période de détention. Les débentures non convertibles (NCD) ou les obligations sont considérées comme des immobilisations à long terme si elles sont détenues pendant une période de plus de 36 mois. Sinon, les mêmes sont considérés comme des immobilisations à court terme. De plus, les dispositions de l’impôt sur le revenu permettent la compensation des pertes en capital à court terme avec les gains en capital à court et à long terme. Par conséquent, la perte que vous avez subie doit être déclarée comme une perte en capital à court terme, que vous pouvez ajuster en fonction de vos gains en capital à court terme.

Veuillez informer sur la notification en vertu de la section 54EE pour investir des gains en capital à long terme dans des actifs spécifiques.

—NA Viswanathan

Lorsque les plus-values ​​résultant du transfert d’une immobilisation à long terme sont investies dans des fonds déterminés, le contribuable peut demander une exonération en vertu de l’article 54EE. Les «fonds spécifiés» aux fins de la présente section sont des fonds de fonds qui investissent essentiellement dans des startups ou des actions d’une startup. L’exonération est limitée à Rs 50 lakh au cours de l’exercice et de l’exercice suivant. Alternativement, vous pouvez demander une déduction en vertu de l’article 54F si vous investissez le LTCG du transfert de tout actif dans une «nouvelle maison d’habitation» dans le délai stipulé.

J’ai rejoint une nouvelle entreprise il y a six mois. Est-il obligatoire de transférer PF vers un nouveau compte d’entreprise? Le PF de la nouvelle entreprise est la confiance de l’entreprise. Le transfert est-il sûr et quelles sont les implications fiscales?

: Satiné

Les employés ayant plusieurs identifiants de fonds de prévoyance des salariés sont tenus de transférer le solde PF dans le dernier identifiant. Le transfert du solde de votre ancien employeur à votre employeur actuel peut être effectué en ligne via le portail unifié de l’EPFO. Vous devez fournir tous les détails personnels et la date de sortie de votre emploi précédent, puis procéder au dépôt de la demande de transfert en ligne via le module One Member-One EPF Account (Transfer Request) pour le dépôt de la demande de transfert.

L’écrivain est le réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.