Vos réclamations d’assurance automobile peuvent être rejetées! Voici quand

Par Rakesh Kaul

Nous attendons tous de notre compagnie d’assurance automobile qu’elle indemnise toute réclamation soulevée pendant la durée de la police. Cependant, la plupart d’entre nous ne lisons pas le document de politique et ne connaissent pas la portée de notre politique et les exclusions. Une réclamation peut être rejetée sur la base de ces petits caractères, entraînant des déceptions et des pertes financières. Voici quelques raisons qui pourraient conduire au rejet ou au non-paiement complet de la demande :

Valeur déclarée assurée (IDV) : IDV est la valeur de votre véhicule au moment de l’achat de l’assurance. C’est le montant que vous obtiendrez en cas de vol ou de perte totale de votre véhicule. Il est fortement recommandé d’obtenir l’IDV correct qui se rapproche le plus du coût de la valeur marchande de votre véhicule, car toute sous-évaluation ou surévaluation peut avoir une incidence sur la réclamation à l’avenir.

Bonus de non-réclamation (PNE) : Il s’agit d’une récompense (remise) accordée par la compagnie d’assurance à l’assuré au moment du renouvellement de la police, pour ne pas avoir fait de demandes de sinistre au cours d’une année d’assurance. Il est très important de déclarer le statut de réclamation correct pour obtenir un PNE précis selon la fourchette (généralement entre 20 et 50 %), car une déclaration erronée peut entraîner un conflit au moment de la réclamation. Une fausse déclaration de BCN peut nuire au règlement de la réclamation.

Retard dans la notification de la réclamation : Après un accident, il y a une date limite avant laquelle vous devez informer la compagnie d’assurance. Tout retard excessif dans l’information de la compagnie d’assurance peut entraîner le rejet de la réclamation. Le contrat d’assurance conseille au preneur d’assurance d’informer immédiatement l’assureur dès la survenance de l’événement (accident). Quelques jours après l’accident, ça devrait aller.

Conduire sans permis/permis invalide : Le conducteur du véhicule doit avoir un permis valide et valide. Par exemple, s’il a le permis de conduire un deux-roues, mais rencontre un accident en conduisant une voiture, la réclamation sera refusée. Le permis ne doit pas expirer et doit être en vigueur à la date et à l’heure de l’accident.

Absence d’intérêt assurable : Cela signifie que le propriétaire n’a pas transféré l’immatriculation et l’assurance à son nom. Dans un tel cas, si votre véhicule subit un accident, la réclamation ne sera pas prise en charge par l’assureur, car il n’y a pas de transfert légal de propriété via le RTO. En termes simples, le titulaire de la police devrait être le propriétaire enregistré du véhicule.

Modifications au véhicule : Toute modification apportée au véhicule pour, par exemple, l’installation d’un kit GNC, l’installation d’un système de musique, d’un amplificateur, etc. doit être signalée à l’assureur et le preneur d’assurance doit être couvert par le paiement d’une prime supplémentaire. Si vous ne déclarez pas ces changements, votre demande pourrait être rejetée.

Fausse déclaration des faits : Lorsque vous souscrivez votre police, vous devez être ouvert sur l’état de votre voiture, vos antécédents d’assurance, etc. Faire de fausses déclarations pourrait conduire à ce que votre police soit considérée comme invalide et donc annulée par la compagnie d’assurance.

Manquer un renouvellement d’assurance: Le non-renouvellement de votre police d’assurance automobile à temps entraînera la déchéance de votre police. Dans une telle situation, si votre voiture subit un accident, la compagnie d’assurance ne considérera pas la réclamation et la rejettera. Vous devrez supporter toutes les dépenses de votre poche.

Quelques couvertures supplémentaires importantes à considérer :

Zéro dépréciation : Dans une police d’assurance automobile sans amortissement, le montant total de la réclamation est payé par la compagnie d’assurance sans tenir compte de la dépréciation sur la valeur de la voiture. Si cette couverture n’est pas choisie, alors l’amortissement sera applicable selon la dalle au moment du sinistre.

Protection du moteur : Le capot de protection du moteur est un module complémentaire disponible pour les propriétaires de voitures afin de protéger le moteur de leur véhicule contre les pertes et les dommages incertains. Ces dommages ne sont couverts que si ce complément est rattaché à la police de base du véhicule. Il s’agit d’un ajout important à envisager, car il peut vous faire économiser beaucoup d’argent en cas de dommage.

Autres points où votre demande sera rejetée :

La conduite en état d’ébriété est une infraction légale, et elle vous conduira à faire face à des accusations criminelles. Dans un tel cas, l’assureur ne traitera aucune réclamation que vous soulevez.

Utilisation de votre voiture privée à des fins commerciales

Conduire en dehors de la zone géographique spécifiée définie dans votre police d’assurance

En conclusion, gardez à l’esprit que les compagnies d’assurance ne rejettent ni ne refusent les réclamations si vous faites une réclamation pour les bonnes raisons.

N’oubliez jamais de lire votre document de police et les conditions générales de la police pour savoir ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas. Un peu de travail au début vous assurera d’être bien informé et clair sur votre police d’assurance, évitant ainsi le rejet de la réclamation par la suite.

(L’auteur est directeur de la distribution, Edelweiss General Insurance. Les opinions exprimées sont personnelles. Veuillez lire attentivement le document d’offre avant de souscrire une police d’assurance.)

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.