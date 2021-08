VOS REQUÊTES : FONDS COMMUNS : Choisissez des fonds hybrides agressifs ou conservateurs en fonction de votre appétit pour le risque

in

Les investisseurs doivent s’en tenir à leur allocation d’actifs stratégique à long terme, en fonction de leur appétit pour le risque et ne pas essayer de synchroniser les marchés.

Comme je ne reçois aucun rendement des fonds liquides, dois-je commencer à investir dans des fonds hybrides ?

—Pankaj Phadnis

Les fonds liquides sont généralement utilisés par les investisseurs pour parquer leur corpus d’urgence et/ou leurs besoins de trésorerie à court terme. La sécurité et la liquidité sont la principale préoccupation des investisseurs, tandis que les rendements passent au second plan. Les fonds hybrides offrent une certaine exposition aux actions, qui surperforment généralement la plupart des classes d’actifs à long terme. Cependant, les actions sont plus volatiles que la plupart des classes d’actifs avec même une possibilité de perte en capital à court terme.

L’étendue de l’exposition aux actions d’un fonds hybride dépend de la catégorie à laquelle il appartient. Les investisseurs peuvent choisir entre des fonds hybrides prudents (la répartition en actions peut aller de 10 à 25 %) et des fonds hybrides agressifs (65 % à 80 %). De plus, l’exposition aux titres à revenu fixe diffère de celle des fonds liquides présentant un risque de duration, de crédit et de liquidité pour l’investisseur. Par conséquent, le profil risque-rendement des fonds hybrides est considérablement différent de celui des fonds liquides. Évaluez l’adéquation du fonds par rapport à votre appétit pour le risque, votre horizon d’investissement et votre intégration dans le portefeuille global.

J’investis dans un SIP depuis quatre ans. Bien que je n’aie pas besoin d’argent maintenant, dois-je racheter une partie des gains, au cas où les marchés baisseraient ?

—NP Singh

Les actions sont plus volatiles que la plupart des classes d’actifs avec même la possibilité d’une perte en capital à court terme. Cependant, à mesure que la durée de détention augmente, le risque de perte en capital diminue. Vous devez continuer à investir si vous avez un long horizon d’investissement, et pouvez même chercher à allouer davantage lorsque des corrections ont lieu, car elles offrent une opportunité d’acheter des parts à des prix inférieurs. À plus long terme, les actions ont tendance à surperformer la plupart des classes d’actifs.

Les investisseurs doivent s’en tenir à leur allocation d’actifs stratégique à long terme, en fonction de leur appétit pour le risque et ne pas essayer de synchroniser les marchés. Vous pouvez envisager de rééquilibrer votre allocation d’actifs vers les pondérations cibles en cas de dérive significative due aux mouvements du marché. Le retrait de tout corpus réduirait la valeur de votre portefeuille dans la mesure du montant retiré et vous pourriez perdre les gains ultérieurs sur le corpus retiré qui se seraient accumulés jusqu’à la fin de votre horizon d’investissement.

L’auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

