VOS REQUÊTES : FONDS COMMUNS : Continuez le SIP pendant 7 à 10 ans pour acheter des parts à bas prix et obtenir de bons rendements

Je prévois d’arrêter mon investissement SIP car les rendements sont faibles. S’il vous plaît donnez votre avis.

—Arjun Shah

Le SIP permet à un investisseur d’étaler le coût de ses investissements via des achats disciplinés, notamment lorsque le marché est en baisse. Si les marchés se redressent, la valeur liquidative augmente et l’investisseur obtient moins d’unités pour chaque versement SIP ultérieur. L’inverse se produit lorsque le marché se corrige. Lorsque vous accumulez des unités dans une phase de correction, vous obtenez plus d’unités alors que les prix sont en baisse. Par conséquent, vous devriez continuer votre SIP si vous investissez à long terme (plus de sept à dix ans) car vous gagneriez à acheter des parts à bas prix. Vous devez évaluer la performance du fonds par rapport à celle de ses pairs de catégorie respective. Si un fonds a régulièrement enregistré des performances médiocres, vous pouvez passer à un fonds plus performant.

Je veux investir dans des fonds négociés en bourse aurifères. Comment puis-je suivre les retours ?

—Gopal Mishra

La valeur liquidative des FNB aurifères telle que divulguée par les fonds communs de placement est basée sur les prix des actifs sous-jacents et le nombre de parts de l’ETF. Les FNB d’or n’ont pas de période de blocage et peuvent être vendus en bourse ou directement au fonds commun de placement. Puisque le montant minimum pour une transaction directe avec le fonds commun de placement est élevé; pour les investisseurs de détail, il est préférable de vendre leurs parts sur la plate-forme du marché secondaire.

Je souhaite proposer à mon fils de continuer à investir dans mes fonds communs de placement après mon décès. Quel est le processus?

—Alok Singh

Un prête-nom ne peut pas investir dans le compte de l’investisseur, après le décès de l’investisseur. Un prête-nom peut revendiquer les parts en accomplissant les formalités nécessaires ; tels que l’achèvement du processus KYC, la preuve du décès du porteur de parts, la signature du prête-nom dûment attestée et tout autre document pouvant être requis pour la transmission des parts en faveur du prête-nom. Après le transfert des parts, votre fils peut détenir les placements à son nom et peut investir davantage. Dans le cas où aucune nomination n’est faite, les unités seraient transmises au compte du ou des héritiers légaux, sur la base du fait que la personne décédée a laissé un testament et conformément au droit successoral applicable.

L’auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.