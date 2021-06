VOS REQUÊTES : FONDS COMMUNS : Dans les marchés volatils, regardez les fonds d’arbitrage avec un horizon de 3 à 6 mois

N’oubliez pas que l’élargissement du différentiel de spread peut conduire à des fonds d’arbitrage délivrant des rendements négatifs pendant de très courtes périodes.

J’investis dans des fonds liquides depuis cinq ans et maintenant les rendements sont très faibles. Dois-je regarder les fonds d’arbitrage dans la catégorie hybride ?

Suresh Mathur

Les fonds liquides sont généralement utilisés par les investisseurs pour garer leur corpus d’urgence. Les investissements sous-jacents sont diversifiés entre des instruments de qualité de crédit élevée (plus sûre) avec un risque de duration minimal. Depuis 2019, la RBI a fortement abaissé son taux directeur (250 pb) et annoncé une série de mesures pour soutenir le ralentissement de l’économie. Les mesures annoncées ainsi que l’abondance de liquidités dans le système bancaire ont entraîné une baisse des rendements sur toute la courbe des taux, en particulier sur la partie la plus courte. Par conséquent, les fonds liquides ont généré de faibles rendements au cours de la dernière année.

Les systèmes d’arbitrage sont des fonds hybrides, qui prennent des positions d’arbitrage en actions et instruments connexes pour au moins 65% du portefeuille, et placent le reste du corpus dans des instruments à revenu fixe et des liquidités et équivalents principalement de haute qualité. Ces fonds capturent le différentiel de prix entre les marchés au comptant et à terme. Le différentiel de spread reflète les taux des taux du marché monétaire et par conséquent la performance des fonds d’arbitrage est généralement proche de celle des fonds liquides. Le différentiel de spread augmente en période de forte volatilité sur les marchés d’actions, offrant une opportunité pour de nouveaux investissements de capitaliser sur les taux plus élevés (par rapport aux taux du marché monétaire) prévalant sur les marchés.

Les fonds d’arbitrage se classent par rapport aux fonds liquides en raison de leur fiscalité avantageuse, qui génèrent des rendements après impôts plus élevés pour le même niveau de rendement avant impôts. Pour des durées de détention jusqu’à 1 an, les plus-values ​​à court terme sont taxées à 15 % (hors cesse et surtaxe, le cas échéant), contre 30 % pour les fonds liquides (et autres fonds de dette) pour les investisseurs dans le tranche d’imposition la plus élevée.

Pour une période de détention de 1 à 3 ans, les gains dans les fonds d’arbitrage sont imposés à 10 % (seuls les gains excédentaires supérieurs à 1 lakh de Rs sont imposés), contre 30 % pour l’investisseur de la tranche d’imposition la plus élevée. Les investisseurs avec un horizon d’au moins 3 à 6 mois peuvent chercher à entrer dans de tels fonds, en particulier pendant les périodes volatiles. Les fonds d’arbitrage ont une charge de sortie de 1 à 6 mois. N’oubliez pas que l’élargissement du différentiel de spread peut conduire à des fonds d’arbitrage délivrant des rendements négatifs pendant de très courtes périodes. Évaluez également la partie à revenu fixe de ces fonds par rapport au risque de crédit et de duration sous-jacent.

L'auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde).

