Vos requêtes (fonds communs de placement) : continuez avec votre fonds s’il a surperformé ses pairs de la catégorie

J’investis dans un fonds d’actions à grande capitalisation SIP de Rs 10 000 depuis juin 2017. J’ai investi `4,6 lakh et la valeur actuelle est de Rs 6,19 lakh. Le rendement généré est-il correct pour continuer avec le fonds pendant encore cinq ans ?

—Puneet Anand

Sur la base de votre corpus mensuel investi et de la valeur actuelle, le fonds a généré un rendement annualisé de 14,50 % (du 01 juin 2017 au 26 mai 2021) qui figure dans le quartile supérieur des pairs à grande capitalisation pour ladite période. Le fonds a surperformé la plupart de ses pairs (la moyenne est de 10,84 %) et a également surperformé l’indice de référence des grandes capitalisations (indice S&P BSE 100 TR) qui a généré 13,33 % au cours de cette période.

Ainsi, vous pouvez continuer à investir dans votre fonds. Évaluez toujours un fonds dans le contexte du portefeuille global, en ce qui concerne la diversification qu’il offre en termes de style d’investissement (croissance/valeur/mixte), d’exposition à différents segments de capitalisation boursière (grande/moyenne/petite capitalisation) et de géographie ( marchés nationaux/internationaux). Vous devez évaluer la performance des fonds de votre portefeuille par rapport à celle de leurs pairs de catégorie respective. Si un fonds a régulièrement produit des performances inférieures à la moyenne sur de longues périodes, vous pouvez passer à un fonds plus constant.

Je souhaite investir dans un fonds multi-capitalisations pour un horizon de trois ans. À quel genre de retours puis-je m’attendre ?

—RK Dave

Bien que les actions soient plus volatiles que la plupart des classes d’actifs avec même une possibilité de perte en capital à court terme, le risque de perte en capital diminue à mesure que la période de détention augmente. Sur des horizons longs (10 ans et plus), les actions peuvent offrir environ 4 à 5 % sur le taux d’inflation à long terme. Les valorisations jouent un rôle déterminant lors de la saisie de toute classe d’actif / titre. Des valorisations plus basses (moins chères) réduisent le risque de pertes et améliorent le potentiel de hausse. Cependant, les investisseurs doivent suivre une approche basée sur l’allocation d’actifs pour la construction du portefeuille, car c’est l’un des déterminants clés de la performance du portefeuille.

Idéalement, il faut investir en actions sur un horizon d’au moins 5 ans. Votre horizon étant très court (3 ans), vous devez restreindre votre allocation actions en fonction de votre appétit pour le risque. Les marchés actions étant très volatils, échelonnez votre allocation d’actions sur les 1 à 4 prochains mois pour profiter en cas de correction à court terme des marchés.

L’auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

