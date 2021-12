VOS REQUÊTES : FONDS COMMUNS DE PLACEMENT : Les fonds obligataires dynamiques peuvent être détenus pendant trois à cinq ans, voire plus

Il faut également considérer la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent et si cela correspond bien à ses opinions, le ratio des dépenses et la structure de charge de sortie (le cas échéant).

Je souhaite investir dans un fonds obligataire dynamique. Quelle doit être la période de détention idéale et quels sont les risques ?

—RS Joshi

Les fonds obligataires dynamiques ont la capacité/la flexibilité d’investir dans des obligations ou des titres d’État à travers des compartiments de durée en fonction de l’opinion du gestionnaire de fonds. Si le gestionnaire pense que les taux d’intérêt à long terme vont baisser, il peut investir dans des obligations/titres d’État de longue durée pour profiter d’une baisse des taux d’intérêt. A l’inverse, s’il estime que les taux d’intérêt devraient augmenter, il peut réduire la durée du portefeuille. Parfois, les gestionnaires sont connus pour accepter également des appels de crédit dans ces stratégies, c’est-à-dire qu’ils investissent dans des obligations moins bien notées pour obtenir des rendements plus élevés. Compte tenu de la grande flexibilité du mandat, les fonds obligataires dynamiques peuvent être considérés comme des fonds de dette « tout temps » et peuvent être détenus pendant de longues périodes telles que trois à cinq ans, voire plus. Tout en investissant, il faut évaluer les compétences du gestionnaire ; un indicateur pourrait être de comprendre dans quelle mesure ils ont traversé divers cycles de taux d’intérêt dans le passé. Il faut également considérer la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent et si cela correspond bien à ses opinions, le ratio des dépenses et la structure de charge de sortie (le cas échéant).

Est-il sûr d’investir dans des fonds d’actions internationales via des fonds communs de placement indiens ?

—Aman Jaggi

Les sociétés de fonds communs de placement en Inde sont réglementées par SEBI, et la licence pour gérer ces sociétés est accordée après la diligence raisonnable requise par le régulateur. Par conséquent, les fonds d’actions internationales proposés par ces sociétés de fonds sont à l’abri du risque de fraude. Cependant, comme les autres investissements, ils sont soumis à un risque d’investissement. Les fonds internationaux offrent une opportunité de diversifier votre portefeuille à travers les zones géographiques en vous exposant à divers moteurs de croissance économique. En plus du rendement basé sur les actifs sous-jacents, ces fonds gagnent également si la roupie indienne se déprécie par rapport à la devise dans laquelle les actifs sous-jacents sont libellés. L’exposition aux fonds internationaux pourrait représenter environ 5 à 25 % de votre portefeuille, en fonction de votre horizon d’investissement et de votre adéquation au risque. Lorsque vous investissez dans des fonds internationaux, vérifiez les valorisations en vigueur dans les régions sous-jacentes dans lesquelles le fonds investit.

L’auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

