Vos requêtes (fonds communs de placement) : optez toujours pour des fonds de risque de crédit bien diversifiés et vérifiez les avoirs sous-jacents

En supposant un profil de risque modéré compte tenu de l’horizon court de 5 à 7 ans, investir avec une allocation de 50% aux actions et le reste (50%) aux obligations.

Quels sont les facteurs à prendre en compte lorsque j’investis dans des fonds de risque de crédit ?

—Arvind Shekhawat

Les fonds à risque de crédit sont une catégorie de fonds à revenu fixe ayant pour mandat d’investir au moins 65 % de l’actif dans des obligations d’entreprises « AA » et moins bien notées. Ces fonds visent à investir dans des titres moins bien notés (plus risqués) car ils offrent un rendement plus élevé aux investisseurs (que les titres bien notés) pour compenser le risque de défaut et/ou de déclassement. Ces fonds présentent également un risque de liquidité considérable en raison de la liquidité limitée dans le segment à faible notation du marché de la dette indienne. Les fonds de risque de crédit peuvent soumettre les investisseurs à des prélèvements importants, mettant même leur capital investi en danger, comme cela a été observé dans un passé récent avec quelques fonds de risque de crédit connaissant même des prélèvements à deux chiffres.

Bien que ces fonds offrent un rendement plus élevé que les autres catégories de dette, il faut être conscient des risques encourus. Les investisseurs doivent limiter l’allocation à ces fonds à environ 10 à 25 % de leur allocation en titres à revenu fixe, conformément à leur appétit pour le risque. Plutôt que de rechercher des rendements élevés, les investisseurs devraient choisir un fonds en gardant à l’esprit leur appétit pour le risque.

Lorsque vous choisissez un fonds de risque de crédit, cherchez à investir dans des fonds bien diversifiés parmi les émetteurs et les secteurs. Examinez également les avoirs sous-jacents et leurs notations en détail, de sorte que le rendement du portefeuille ne soit pas contribué par quelques titres à haut risque.

J’ai 45 ans et je peux prendre des risques pendant encore cinq ans. Dans les fonds actions, quel type de fonds dois-je regarder pour un horizon d’investissement de 5 à 7 ans ?

—PH Sunder

En supposant un profil de risque modéré compte tenu de l’horizon court de 5 à 7 ans, investir avec une allocation de 50% aux actions et le reste (50%) aux obligations. L’horizon d’investissement étant modéré, l’essentiel de l’allocation en actions devrait être consacré aux actions de grande capitalisation (80 à 85 %) car elles sont moins risquées que les actions de moyenne et petite capitalisation. Bien que les actions à moyenne et petite capitalisation aient le potentiel de générer des rendements supérieurs à ceux des grandes capitalisations, elles sont plus volatiles et comportent des risques substantiels. L’allocation au segment des moyennes et petites capitalisations doit être limitée à environ 15 à 20 % de l’allocation en actions en fonction de votre appétit pour le risque.

L’auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.