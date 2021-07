Vos requêtes (fonds communs de placement) : tenez-vous-en au plan d’allocation d’actifs à long terme même si les avoirs en actions donnent de bons rendements

Les investisseurs n’ont pas leur mot à dire et n’ont donc pas besoin de spécifier d’allocation.

J’ai investi dans quelques fonds communs de placement via des SIP. Dans l’un de mes fonds communs de placement, la valeur actuelle du fonds est supérieure de 40 % à celle que j’ai déjà investie dans le fonds au cours des deux dernières années. Si je retire uniquement la valeur du profit, tout en poursuivant mes SIP sur le long terme, que se passera-t-il alors ? Quel sera l’impact sur le fonds ?

— Rajib Sen

Les actions sont la classe d’actifs la plus privilégiée pour la création de richesse à long terme, avec le potentiel de générer des rendements corrigés de l’inflation supérieurs à ceux de la plupart des classes d’actifs. Des valorisations plus faibles (moins chères) lors de l’entrée dans n’importe quelle classe d’actifs réduisent le risque de perte en capital future élevée et améliorent le potentiel de hausse, et vice-versa.

Cependant, les investisseurs particuliers devraient idéalement s’en tenir à l’allocation d’actifs à long terme recommandée, qui à son tour dépend de leur horizon temporel et de leur appétit pour le risque, et ne pas essayer de chronométrer les marchés. Vous pouvez envisager de rééquilibrer votre allocation d’actifs vers les pondérations cibles en cas de dérive significative due aux mouvements du marché.

Idéalement, les retraits devraient être effectués pour couvrir toutes les dépenses prévues/non prévues. Le retrait de tout corpus réduirait la valeur de votre portefeuille dans la mesure du montant retiré. En outre, vous pourriez perdre les gains ultérieurs sur le corpus retiré qui se seraient accumulés jusqu’à la fin de votre horizon d’investissement.

Les retraits vont à l’encontre du but de l’investissement qui est d’augmenter votre corpus d’investissement et d’accumuler les avantages de la capitalisation. Étant donné qu’il s’agit de fonds d’actions au vu des rendements, seul le corpus lié aux parts obtenues de SIP au cours de la première année serait actuellement libre de toute charge de sortie. De plus, vous devez être conscient de la dépense fiscale sur les gains réalisés.

Dans un fonds multi-capitalisations, le gérant va-t-il modifier l’allocation d’actifs en fonction des mouvements du marché, ou dois-je préciser l’allocation ?

—Amit Badana

Les fonds à capitalisation multiple ont pour mandat d’investir au moins 25 % du corpus du fonds dans chacun des segments des grandes, moyennes et petites capitalisations. L’allocation réelle dépendrait des opinions et/ou des niveaux de conviction du gestionnaire de fonds sur les segments de capitalisation boursière respectifs à différents moments. Les investisseurs n’ont pas leur mot à dire et n’ont donc pas besoin de spécifier d’allocation.

L’auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

