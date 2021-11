VOS REQUÊTES : FONDS COMMUNS : Investissez de manière échelonnée sur la base d’une approche d’allocation d’actifs

Vous devez chercher à diversifier votre portefeuille sur deux fonds ou plus (en fonction de l’exposition à la sous-catégorie d’actifs souhaitée et du corpus d’investissement) pour réduire la concentration sur les appels d’un seul gestionnaire de fonds.

Par Dhaval Kapadia

J’avais racheté certaines parts de mon fonds commun de placement SIP il y a un an, car je voulais de l’argent pour une urgence. Maintenant, j’ai un bonus. Dois-je investir le montant en une somme forfaitaire dans le même fonds ou augmenter le montant du SIP ?

—Alok Chabbra

Pour déployer le corpus supplémentaire, vous devez évaluer votre portefeuille d’un point de vue d’allocation d’actifs et construire une exposition conforme à votre allocation d’actifs recommandée. Du point de vue de la diversification, il convient également d’évaluer la diversification sectorielle et de style (valeur/croissance) au niveau du portefeuille, ainsi que l’étendue du chevauchement des fonds d’actions de votre portefeuille pour évaluer le véritable degré de diversification des fonds d’actions du portefeuille. offre.

Vous devez chercher à diversifier votre portefeuille sur deux fonds ou plus (en fonction de l’exposition à la sous-catégorie d’actifs souhaitée et du corpus d’investissement) pour réduire la concentration sur les appels d’un seul gestionnaire de fonds.

Envisagez une allocation aux actions internationales (10 à 25 % de votre allocation aux actions) car elles offrent une diversification entre les zones géographiques avec une exposition à divers moteurs de croissance, et offrent également une couverture contre la dépréciation de la roupie. Étant donné que les valorisations sont actuellement élevées par rapport à leur moyenne de long terme, évitez d’investir un montant forfaitaire et investissez de manière échelonnée.

Vous devez évaluer la performance des fonds de votre portefeuille par rapport à celle de leurs pairs de catégorie respective. Si un fonds a régulièrement produit des performances inférieures à la moyenne, vous pouvez passer à un fonds plus constant.

J’ai investi dans MF Axis Blue Chip Direct SIP depuis 2005 et Axis Mid Cap Direct depuis 2015 en tant qu’investissement ponctuel. Dois-je continuer dans les deux ?

—Chintan Joshi

Les fonds actuels du portefeuille ont bien performé au cours des 5 à 7 dernières années et on peut continuer avec eux, à moins qu’il n’y ait une exigence de liquidité. Axis MF suit un style d’investissement en actions de qualité et de croissance. Un style de qualité et de croissance peut connaître des périodes de surperformance significative – lorsque le style est favorisé par les marchés (comme en 2018-19) et peut voir une sous-performance dans d’autres périodes telles que les derniers 6-9 mois.

Tout investissement supplémentaire dans des fonds d’actions peut être effectué dans des fonds d’autres AMC avec un style d’investissement en actions varié afin de diversifier le portefeuille. Concentrez-vous sur la composition globale de l’actif de votre portefeuille.

L’auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.