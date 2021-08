VOS REQUÊTES : FONDS COMMUNS : Le remboursement anticipé cesse de bénéficier du pouvoir de capitalisation

L’allocation PPF est soumise à un blocage et vous ne pouvez vous retirer que partiellement avant la retraite sous réserve de certaines règles de retrait.

Par Dhaval Kapadia

J’ai 30 ans, je suis travailleur autonome et j’investis dans des fonds communs de placement de portefeuilles diversifiés depuis 2017. Pourquoi n’est-il pas conseillé de racheter même si la valeur liquidative est au plus haut ?

—Gajanan Pai

Les investisseurs devraient idéalement suivre une approche basée sur l’allocation d’actifs (mix d’actions, de dette, de matières premières, d’immobilier, etc.) pour investir en fonction de leur objectif. Le retrait de tout corpus réduirait la valeur de votre portefeuille dans la mesure du montant retiré et vous pourriez perdre les gains ultérieurs sur le corpus retiré qui se seraient accumulés jusqu’à la fin de votre horizon d’investissement. Les retraits vont à l’encontre du but de l’investissement qui est de générer de la richesse et de bénéficier du pouvoir de la capitalisation.

Les investisseurs doivent s’en tenir à leur allocation d’actifs stratégique à long terme, qui dépend à son tour de leur appétit pour le risque (capacité et volonté de prendre des risques) et ne pas essayer de chronométrer les marchés. Vous pouvez envisager de rééquilibrer votre allocation d’actifs pour revenir à votre allocation d’actifs à long terme recommandée en cas de dérive significative due à la récente forte hausse des marchés boursiers.

J’ai 32 ans et je mets Rs 4 000 chaque mois dans le PPF et Rs 3 400 par mois dans l’option de croissance du plan direct du fonds indiciel UTI Nifty. Puis-je atteindre les objectifs comme la retraite en 2048 et l’enseignement supérieur des enfants en 2036 ?

—Santu Mondel

Les investisseurs devraient idéalement suivre une approche basée sur l’allocation d’actifs (mix d’actions et de dette) pour investir en fonction de leur objectif. Les actions sont la classe d’actifs la plus favorisée pour la création de richesse à long terme avec un potentiel de rendement supérieur ajusté à l’inflation par rapport aux titres à revenu fixe. L’allocation PPF est soumise à un blocage et vous ne pouvez retirer que partiellement avant la retraite sous réserve de certaines règles de retrait.

Vous devriez idéalement chercher à avoir une certaine allocation dans des fonds à revenu fixe actifs, car ceux-ci offrent flexibilité/liquidité. Soyez conscient des risques d’investir dans des fonds passifs. Les gestionnaires de fonds indiciels ne peuvent pas protéger la baisse en s’éloignant d’un titre. Vous pouvez chercher à investir avec une combinaison de fonds actifs et passifs qui offriraient le meilleur des deux : une opportunité de capitaliser sur les opportunités via une gestion active et en limitant les coûts globaux du portefeuille.

L’auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

