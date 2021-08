VOS REQUÊTES : FONDS COMMUNS : Le retrait via SWP est un rachat, les plus-values ​​de MF sont imposables

Tous les fonds communs de placement ont mis en place une plate-forme centralisée via CVL, NDML, DotEx, CAMS et KARVY pour effectuer la procédure KYC en leur nom. Une fois inscrit auprès d’eux, vous pouvez investir dans n’importe quel fonds commun de placement.

J’ai accumulé Rs 10 lakh via SIP. Dois-je opter pour un plan de retrait systématique maintenant et quelle en sera l’implication fiscale ?

—Deepak Singh

Idéalement, les retraits devraient être fondés sur les besoins, c’est-à-dire qu’ils devraient être effectués pour couvrir toutes les dépenses prévues/non prévues. Tout retrait réduirait la valeur de votre portefeuille dans la mesure du montant retiré, et vous pourriez également perdre les gains ultérieurs sur le corpus retiré qui se seraient accumulés jusqu’à la fin de votre horizon d’investissement.

Les investisseurs doivent s’en tenir à leur allocation d’actifs stratégique à long terme qui dépend à son tour de leur appétit pour le risque et ne pas essayer de chronométrer les marchés. Vous pouvez envisager de rééquilibrer votre allocation d’actifs pour revenir à votre allocation d’actifs à long terme recommandée en cas de dérive significative due à la récente forte hausse des marchés boursiers.

Les retraits via la voie du plan de retrait systématique (SWP) sont essentiellement traités comme des rachats. Les produits rachetés sont soumis à l’impôt sur les plus-values. Pour les fonds orientés actions, les plus-values ​​en cas de durée de détention jusqu’à un an sont qualifiées de plus-values ​​à court terme et taxées à 15 % hors cess et hors surcharge. Les gains en capital en cas de périodes de détention de plus d’un an sont qualifiés de gains à long terme et imposés à 10 % sur les gains dépassant Rs 1 lakh par an. Pour la dette et les fonds étrangers, les plus-values ​​en cas de périodes de détention jusqu’à trois ans sont qualifiées de plus-values ​​à court terme et imposées au taux marginal du revenu. Les plus-values ​​en cas de détention supérieure à trois ans sont qualifiées de plus-values ​​à long terme et taxées à 20 % avec indexation.

Est-il obligatoire de refaire un KYC pour ouvrir un autre SIP avec une autre société de fonds commun de placement ?

—Anshuman Tiwari

Non, une personne conforme à la connaissance de votre client (KYC) n’est pas obligée de suivre à nouveau le processus KYC lors du démarrage du SIP avec différentes sociétés de fonds communs de placement. Une fois le KYC effectué via un intermédiaire enregistré Sebi, vous n’avez pas besoin de subir à nouveau le même processus lorsque vous vous adressez à un autre intermédiaire. Tous les fonds communs de placement ont mis en place une plate-forme centralisée via CVL, NDML, DotEx, CAMS et KARVY pour effectuer la procédure KYC en leur nom. Une fois inscrit auprès d’eux, vous pouvez investir dans n’importe quel fonds commun de placement.

L’auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

