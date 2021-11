VOS REQUÊTES : FONDS COMMUNS : Optez pour des fonds d’État positionnés sur le segment moyen-long terme de la courbe des taux

Pour bénéficier d’un traitement fiscal favorable, les investissements dans des fonds d’investissement doivent être d’au moins 3 ans. Pour les durées de détention supérieures à 3 ans, les plus-values ​​sont taxées à 20,8% (cessus compris) après indexation des charges.

Est-ce le bon moment maintenant d’investir dans des fonds d’État alors que les taux d’intérêt ont touché le fond ?

—DR Joshi

Les fonds d’investissement sont des fonds à revenu fixe ayant pour mandat d’investir au moins 80 % des actifs dans des G-sec. Ces fonds n’ont aucune exposition aux titres d’entreprises et aucune restriction quant à la durée du positionnement du fonds. Depuis octobre 2021, les gilt funds ont une duration modifiée allant de 2,6 à 7,7 ans. Depuis 2019, la RBI a fortement abaissé son taux directeur et annoncé des mesures pour soutenir le ralentissement de l’économie.

Ces mesures, conjuguées à une liquidité abondante dans le système bancaire, ont entraîné une baisse des rendements sur l’ensemble de la courbe des rendements, en particulier à l’extrémité la plus courte, entraînant une pentification de la courbe des rendements. Actuellement, l’extrémité moyenne de la courbe (segment 4 à 7 ans) offre une reprise de rendement intéressante par rapport à l’extrémité plus courte (segment 1 à 3 ans) de la courbe.

Avec la poursuite de la normalisation des conditions de liquidité par la RBI, nous pourrions voir la courbe des taux s’aplatir, ce qui entraînerait une hausse des taux d’intérêt à court terme plus importante que la partie longue de la courbe, qui est désormais proche des niveaux d’avant la pandémie (décembre 2019). Par conséquent, les fonds d’État positionnés sur le segment moyen-long terme de la courbe des taux présentent actuellement une opportunité raisonnable et une petite allocation d’environ 5 à 7 % de son portefeuille peut être envisagée.

Les spreads des obligations d’entreprises se sont considérablement réduits par rapport à leurs moyennes à long terme ; un élargissement ultérieur des spreads pourrait présenter un risque de baisse supplémentaire pour les investisseurs. Par conséquent, les fonds d’État obtiennent également un score supérieur aux fonds d’obligations d’entreprises à ce stade.

Les fonds qui maintiennent une duration plus élevée sont plus volatils en raison d’une plus grande sensibilité aux variations des taux d’intérêt et, par conséquent, présentent un risque d’évaluation à la valeur de marché potentiellement plus élevé. Cependant, ceux-ci offriraient des performances modérées au cas où les taux d’intérêt se déplaceraient vers le nord. Les investisseurs doivent évaluer l’adéquation des fonds d’État dans une perspective globale de portefeuille et effectuer des allocations en fonction de leur appétit pour le risque.

Pour bénéficier d’un traitement fiscal favorable, les investissements dans des fonds d’investissement doivent être d’au moins 3 ans. Pour les durées de détention supérieures à 3 ans, les plus-values ​​sont taxées à 20,8% (cessus compris) après indexation des charges.

L’auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.