VOS REQUÊTES : FONDS COMMUNS : Optez pour un fonds à avantage équilibré si vous avez un horizon de placement de 5 ans

Par Sanjiv Bajaj

J’ai Rs 20 lakh et j’en ai besoin pour acheter une maison après cinq ans. Comment dois-je investir l’argent pour assurer la sécurité et obtenir des rendements élevés ?

—AK Venkatesh

Vous pouvez choisir une allocation d’actifs dynamique ou des fonds à avantage équilibré pour l’investissement pour les cinq prochaines années. Ces fonds sont gérés de manière dynamique entre actions et instruments de dette avec une stratégie visant à protéger la baisse avec une exposition à la dette tout en participant à la hausse des actions. Investir dans des fonds d’actions purs peut être risqué alors que l’investissement dans des fonds de dette purs offre un rendement très faible. Cette stratégie établit un équilibre entre le risque et les rendements avec un tirage inférieur à celui d’un investissement en actions pur et un rendement plus élevé qu’un investissement en dette pure.

J’ai 38 ans et je souhaite investir Rs 25 000 par mois pour l’enseignement supérieur de mon enfant de huit ans. À quel type de fonds communs de placement devrais-je m’adresser pour récolter des bénéfices lorsqu’il aura 23 ans ?

—Arjun Jain

Vous n’avez pas mentionné le niveau de risque que vous pouvez supporter, compte tenu de votre âge et de votre objectif, nous supposons que votre appétit pour le risque sera agressif à long terme . Vous pouvez créer un portefeuille de fonds communs de placement composé d’actions pures et de fonds hybrides. L’investissement mensuel peut être divisé en ratio 80:20, respectivement. Les fonds flexi-cap, large & mid-cap, mid-cap, small part en valeur et small cap en actions tandis que les fonds d’allocation d’actifs dynamiques en catégorie hybride peuvent être envisagés.

J’investis Rs 5 000 dans un fonds commun de placement depuis trois mois. Quelles sont les déductions au retrait ? Combien obtiendrai-je après 20 ans si le rendement moyen est de 12 % ?

—Anurag Majumder

Si nous considérons un taux de croissance annuel de 12% sur votre investissement mensuel de Rs 5 000 au cours des 20 prochaines années, il accumulera un corpus d’environ Rs 50 lakh. La fiscalité des OPCVM est classée en plus-value à court terme et plus-value à long terme selon l’horizon d’investissement et la classe d’actifs. Dette, équité & hybride a sa propre matrice d’imposition. Les données passées et les conditions de marché prévisibles peuvent nous aider à obtenir une estimation raisonnable d’une inflation de 5 % par an.

L’auteur est coprésident et directeur général de Bajaj Capital. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

