VOS REQUÊTES : FONDS COMMUNS : Optez pour un mélange d’actions et de dettes pour investir vers des objectifs à long terme

Je souhaite investir Rs 1 lakh à des fins d’économie d’impôt. Est-il conseillé d’investir dans une somme forfaitaire à ce stade ou dois-je attendre que le marché baisse ou devrais-je plutôt commencer un SIP ? Je souhaite être investi plus de 5 ans dans un fonds ELSS. Aussi, comment puis-je diversifier mon portefeuille?

—Ankita Yadav

Les investisseurs devraient idéalement suivre une approche basée sur l’allocation d’actifs (mix d’actions et de dette) pour investir en fonction de leur objectif. Alors que les titres à revenu fixe confèrent de la stabilité au portefeuille, les actions jouent un rôle crucial dans la création de richesse à long terme avec le potentiel de générer des rendements corrigés de l’inflation supérieurs à ceux des titres à revenu fixe. Les valorisations jouent un rôle crucial lors de l’entrée dans n’importe quelle classe d’actifs. Des valorisations plus faibles réduisent le risque de pertes en capital futures élevées et améliorent le potentiel de hausse, et vice-versa. Compte tenu de la nature cyclique des marchés actions et de la forte volatilité, investissez via la voie SIP.

Les fonds ELSS sont des fonds axés sur les actions offrant des économies d’impôt car le montant investi est déductible en vertu de l’article 80C. Cependant, ceux-ci impliquent une période de blocage de trois ans. À des fins autres que d’économie d’impôt, examinez d’autres catégories d’actions pour votre répartition en actions.

En supposant un profil de risque agressif sur un horizon temporel de plus de 10 ans, vous pouvez investir avec une composition de portefeuille d’environ 80 % en actions (grande/moyenne/petite capitalisation/international – 50/10/5/15) et 20 % en actions fonds à revenu fixe. Du côté des actions nationales, on peut envisager des fonds à capitalisation flexible ou à grande et moyenne capitalisation, qui peuvent fournir une allocation entre les grandes, moyennes et petites capitalisations. L’allocation d’actions internationales offre une diversification à travers les zones géographiques et agit également comme une couverture contre la dépréciation de la roupie.

Ici, on peut examiner les fonds d’actions mondiales qui investissent sur différents marchés. Pour investir dans des titres à revenu fixe, vous pouvez envisager des fonds à revenu fixe avec un portefeuille de qualité de crédit élevée (plus sûre), tels que les fonds de dette bancaire et PSU, les fonds d’obligations de sociétés, les fonds à courte durée et les fonds à moyen et long terme. Alternativement, sur la base du ticket d’investissement, on peut envisager des fonds hybrides qui investissent dans un mélange d’actions, de titres à revenu fixe et d’autres actifs ; les catégories incluent l’hybride agressif, l’avantage équilibré, etc. Vous pouvez également allouer 5 à 10 % de votre portefeuille à l’or. L’or offre une couverture contre l’inflation et une valeur refuge en période de baisse du marché.

L’auteur est directeur, Investment Advisory, Morningstar Investment Adviser (Inde). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

