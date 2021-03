Vos requêtes (impôt sur le revenu): Contrôle fiscal des revenus provenant de la négociation de produits dérivés si le chiffre d’affaires est supérieur à 1 crore de Rs

Étant donné que le chiffre d’affaires dans votre cas est inférieur au seuil prescrit, aucune vérification fiscale n’est requise.

Par Chirag Nangia

Je fais une transaction FnO dans Bank Nifty Options Trading. Un audit est-il requis et dois-je déposer un RTI pour le même?

—Akshay Sharma

Si le revenu de la négociation de contrats à terme et d’options est classé comme revenu d’entreprise et négocié sur une bourse de valeurs reconnue, il est imposable en tant que revenu d’entreprise non spéculatif et n’est soumis à un contrôle fiscal que si le chiffre d’affaires est supérieur à 1 crore de roupies. Alternativement, on peut choisir d’être régi sur une base présomptive, si le chiffre d’affaires des transactions dérivées est inférieur à Rs 2 crore. Dans un tel cas, les revenus sont imposés au taux forfaitaire de 6% du chiffre d’affaires (ou 8% du chiffre d’affaires, si le système de compensation électronique n’est pas utilisé) et il n’y a aucune obligation d’audit. Étant donné que le chiffre d’affaires dans votre cas est inférieur au seuil prescrit, aucune vérification fiscale n’est requise.

Pour la deuxième question, un particulier, qui n’est pas soumis à un contrôle fiscal au cours de l’exercice, n’est tenu de déposer un RTI que si le revenu total dépasse le montant maximal non imposable (c’est-à-dire Rs 2,5 lakh). Ce revenu total doit être calculé sans tenir compte des déductions prévues au chapitre VI A et aux articles 54 / 54F, etc.

Mon service avec la société A a duré six ans, la société B cinq mois et la société C trois ans. Il y avait un décalage de trois mois entre les emplois dans les entreprises B et C, et 27 jours entre les entreprises A et B. Tous les comptes EPF ont été transférés au dernier employeur. Le retrait de l’EPF sera-t-il exonéré d’impôt?

—Nagarajan

Le retrait d’un solde accumulé de la caisse de prévoyance au moment de la retraite ou de la cessation de service est exonéré entre les mains du contribuable s’il a rendu un service continu auprès de l’employeur pendant une période de 5 ans ou plus. Aux fins du calcul du délai de 5 ans, le service rendu auprès de l’employeur précédent est également inclus, si l’employeur précédent maintenait une caisse de prévoyance et le solde de la caisse de prévoyance de l’employé a été transféré à l’employeur subséquent.

«Service continu» signifie un service ininterrompu et comprend le service interrompu par une maladie, un accident, un congé autorisé, une grève qui n’est pas illégale ou une cessation de travail pour une raison non liée à la faute de l’employé. Dans votre cas, étant donné que la durée d’emploi au sein de la société A elle-même était supérieure à 5 ans, le retrait du solde PF n’entraînerait aucune obligation fiscale.

L’écrivain est le réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.