Vos requêtes : Impôt sur le revenu – Devons-nous afficher les revenus de FD, les dividendes

Par Chirag Nangia

J’ai subi une perte en capital à court terme d’un fonds de dette au cours de l’exercice 21 sur lequel aucun STT n’est facturé. Dans quelle colonne dois-je le signaler ? J’ai obtenu un gain à long terme du fonds ABSL Frontline au cours de l’exercice 21. Puis-je compenser la perte par ce gain ?

—Neeraj Gupta

Les gains/pertes en capital à court terme des fonds communs de placement de dette peuvent être divulgués sous la rubrique « vente d’actifs autres que les éléments énumérés ci-dessus » dans l’annexe CG du formulaire ITR. Les provisions informatiques permettent de compenser les moins-values ​​à court terme avec les plus-values ​​à court et à long terme. Ainsi, la perte que vous avez subie peut être ajustée sur vos gains en capital à long terme. Toute perte non ajustée est reportée aux huit années d’imposition suivantes. Vous devez déclarer les gains/pertes à long terme et à court terme dans le formulaire RTI, les pertes sont automatiquement déduites du revenu admissible.

J’ai enregistré une perte en actions au cours de l’exercice 20. Comment déclarer les pertes en ITR ? J’ai également reçu un dividende de Rs 26 000 au cours de l’exercice 21. Où dois-je signaler la même chose ?

—Nilesh Kale

En supposant que vous ayez déclaré les pertes au cours de l’exercice 20 et que vous souhaitiez bénéficier de la compensation au cours de l’exercice en cours, vous devez remplir « annexe CFL » dans le formulaire ITR, en donnant des détails tels que AY pertinent (2020-21), date sur laquelle le RTI déclarant les pertes a été déposé et le montant de la perte ainsi déclaré. Par la suite, le service ITR imputera automatiquement les pertes sur le poste de revenu éligible. Les revenus de dividendes sont imposables sous la rubrique « autres sources » et vous devez les déclarer sous les revenus de dividendes [other than (ii)] dans le formulaire RTI. Le montant brut du dividende devra être déclaré dans le RTI. Tout TDS sur celui-ci peut être réclamé en tant que crédit de l’impôt final à payer.

Devons-nous montrer les revenus de FD, les dividendes ou ceux-ci sont-ils automatiquement enregistrés par le logiciel d’impôt sur le revenu tout comme TDS est enregistré sur le formulaire 26AS ?

—HS Chopra

Les formulaires ITR sont généralement pré-remplis avec les informations disponibles auprès du service informatique pour faciliter le dépôt. Cependant, il est conseillé de faire correspondre tous les détails des revenus, des exonérations, etc., avec les informations réelles et d’apporter des corrections, le cas échéant, avant de soumettre le formulaire de RTI. Si vous avez des revenus d’intérêts sur les FD et que ceux-ci ne sont pas pré-remplis, vous devez saisir les détails des revenus ainsi gagnés sous « Schedule OS »-Revenus d’autres sources> Intérêts bruts> Des dépôts.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

