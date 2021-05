Vos requêtes – Impôt sur le revenu : impossible d’ajuster les gains LTCG avec les paiements d’appartement effectués sur 5 ans

En supposant que votre revenu total ne comprend que ce STCG, qui est inférieur à la limite d’exemption de base (c’est-à-dire Rs 2,5 lakh), vous n’avez pas besoin de déposer une déclaration de revenus en Inde.

J’ai réservé un appartement il y a cinq ans et j’ai payé les acomptes sur mon épargne et les plus-values ​​de cession d’actions. Il sera enregistré cet exercice. J’ai acheté un appartement à Mumbai en 2009 et je le vendrai cette année. Pour la plus-value à long terme résultant de la vente de l’appartement, peut-elle être ajustée sur les versements déjà effectués au constructeur au cours des dernières années ?

—Immadi B Rao

Les plus-values ​​à long terme provenant de la vente d’une maison résidentielle (détenue pendant plus de 24 mois) peuvent être réclamées à titre d’exemption en vertu de l’article 54 en réinvestissant dans une autre maison résidentielle dans un délai d’un an avant ou deux ans après la vente ou en constru -ction d’une autre propriété de la maison dans les trois ans suivant la vente. Il a été jugé dans diverses jurisprudences que la conclusion d’un contrat d’achat pour une nouvelle maison est une conformité suffisante et que l’enregistrement n’est pas obligatoire. La propriété a été achetée/réservée par vous il y a cinq ans. Cela étant le cas, de manière prudente, il est conseillé de ne pas demander l’exemption en vertu de l’article 54, car les délais stipulés pour le réinvestissement ne sont pas respectés, ce qui peut entraîner des litiges.

Dois-je afficher les revenus de plus-values ​​(LTCG/STCG) en ITR même si je réinvestis les plus-values ​​en actions et en FCP ?

—Raj Shekhar Kashyap

Un contribuable doit nécessairement divulguer les revenus gagnés de toutes les sources, au cours d’un exercice, lors du dépôt de la déclaration informatique. Par conséquent, le gain en capital à long terme / court terme sur la vente d’actifs doit être déclaré dans le RTI, que le produit de la vente soit réinvesti ailleurs ou non.

En tant que NRI, si le gain en capital à court terme en capitaux propres est inférieur à Rs 2,5 lakh, dois-je déposer un RTI ? De plus, des TDS seront-ils déduits sur le bénéfice?

—Altaf Patel

Conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, un individu/HUF non-résident ne peut pas ajuster la limite d’exemption de base contre les gains en capital à court terme (STCG) couverts par la section 111A. Vous serez donc soumis à l’impôt sur la plus-value à court terme de cession d’actions au taux de 15 % sur la totalité des plus-values. Les TDS seront en conséquence déduits au taux de 15 % sur ces revenus. En supposant que votre revenu total ne comprend que ce STCG, qui est inférieur à la limite d’exemption de base (c’est-à-dire Rs 2,5 lakh), vous n’avez pas besoin de déposer une déclaration de revenus en Inde.

L’écrivain est le réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

