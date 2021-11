Vos Requêtes – Impôt sur le Revenu : La plus-value de cession d’un bien hérité est soumise à l’impôt sur le revenu

Pour les fonds communs de placement de dette, les plus-values ​​ne seront qualifiées de long terme que si elles sont détenues pendant une durée supérieure à 36 mois, sinon elles seront assimilées à court terme.

Par Chirag Nangia

Après le décès de mon père, je vends son appartement. Le produit de la vente est-il exonéré d’impôt sur le revenu ? Je n’ai pas d’autre source de revenus.

— Mahesh Samarth

Bien qu’aucun impôt sur le revenu ne survienne lors de l’héritage des biens au décès du père, la vente ultérieure est imposable en tant que « plus-values » entre les mains du bénéficiaire. Par conséquent, vous devez offrir les plus-values ​​sur la vente de biens immobiliers hérités, que vous ayez ou non d’autres revenus. Un immeuble tel qu’un appartement est classé comme une immobilisation à long terme s’il est détenu pendant une période supérieure à 24 mois. Sinon, la même chose est traitée comme à court terme. Dans le calcul de la période de détention, la période pendant laquelle votre père a détenu le bien serait incluse.

En outre, les gains résultant du transfert de biens immobiliers détenus en tant qu’immobilisations à long terme sont soumis à une imposition au taux de 20 %. Les plus-values ​​à court terme attirent le taux d’imposition normal sur la base du revenu imposable total du contribuable. Pour le calcul des plus-values, le coût d’acquisition indexé, le coût d’amélioration indexé et les dépenses (engagées en totalité et exclusivement dans le cadre de la cession) doivent être déduits du prix de vente.

Ces plus-values ​​sont exonérées entre vos mains si vous les réinvestissez dans un autre immeuble d’habitation dans l’année précédant ou dans les deux ans suivant la date du transfert. En cas de construction d’une nouvelle maison d’habitation, le délai est de trois ans.

Quelle doit être la durée de détention des OPCVM de dette cotés pour garantir que les bénéfices soient traités comme des plus-values ​​à long terme ?

—Dinesh Goyal

Pour les fonds communs de placement de dette, les plus-values ​​ne seront qualifiées de long terme que si elles sont détenues pendant une durée supérieure à 36 mois, sinon elles seront assimilées à court terme.

J’ai un revenu d’entreprise/profession de Rs 12,50 lakh. Le gain en capital à court terme est de Rs 2,65 lakh, la perte en capital à long terme est de Rs 3,50 lakh, les revenus de dividendes Rs 0,50 lakh, les intérêts sur le régime de dépôt à terme pour personnes âgées Rs 1,32 lakh. Veuillez indiquer quel formulaire ITR doit être rempli ?

—GSVS Prabhakara Rao

Les personnes qui tirent des revenus d’une entreprise/profession, des gains en capital et d’autres sources sont tenues de fournir la déclaration de revenus dans le RTI 3.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

