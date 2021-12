VOS REQUÊTES : IMPT SUR LE REVENU : Aucun avantage fiscal sur la perte sur FD en raison de l’insolvabilité de la société de financement

Ainsi, votre fils peut acheter des devises étrangères à partir des fonds de son compte NRO, sans aucun seuil monétaire.

Par Chirag Nangia

J’ai commencé un dépôt fixe de Rs 5 lakh en janvier et février 2019 avec DHFL et la date d’échéance était mars et avril 2020 avec un montant d’échéance de Rs 5,48,990. Après l’acquisition de DHFL par Piramal Finance, elle m’a payé 1 23 610 Rs le 29 septembre 2021. La perte à l’extinction du FDR sera-t-elle une perte nominale ou une perte en capital à long terme/court terme ? De plus, la perte serait calculée à partir du montant déposé ou du montant à l’échéance ? J’ai des revenus d’un bien locatif et des intérêts. Cette perte peut-elle être compensée avec les revenus ci-dessus?

—Ashok Jain

Aux fins de l’impôt, un gain ou une perte en capital survient lorsqu’il y a un « transfert » d’un actif en capital. Le « transfert » comprend la vente/l’échange/l’abandon d’actifs ou l’extinction de droits contre un prix. Contrairement aux titres (comme les actions ou les obligations), les dépôts d’entreprise ne peuvent pas être transférés contre un prix. La Loi de l’impôt sur le revenu ne fournit pas explicitement de directives quant à une telle situation de perte de dépôts en cas d’insolvabilité d’une société de financement. Par conséquent, le montant de la perte que vous avez subi ne doit pas être réclamé ou ajusté contre un quelconque revenu et doit être traité comme une perte nette.

Je suis une personne âgée avec des revenus d’intérêts de Rs 1,75 lakh au cours de l’exercice 2020-21 après ajustement pour les déductions de 80C. J’ai un gain en capital à long terme de Rs 3 lakh provenant d’actions dont Rs 1 lakh est libre d’impôt. Puis-je ajuster le montant du solde à partir du solde de la limite d’impôt sur le revenu de base de Rs 3 lakh, soit Rs 1,25 lakh et payer un impôt sur Rs 75 000 ?

—Mangal Ranade

Un individu résident est autorisé à ajuster la limite d’exemption de base contre LTCG/STCG, après avoir fait des ajustements d’autres revenus. Par conséquent, vous ne devez payer des impôts que sur les gains en capital à long terme dépassant la limite d’exemption de base qui vous est applicable, Rs 3 lakh.

Mon fils NRI peut-il acheter des devises étrangères de son pays de résidence à partir des fonds de son compte NRO lors d’une visite en Inde ? Si oui, pour combien ?

—(Nom omis)

Les comptes NRO peuvent être ouverts / maintenus sous la forme de comptes de dépôt courants, d’épargne, récurrents ou fixes et les fonds de ces comptes peuvent être utilisés pour effectuer tous les paiements locaux en roupies. Ainsi, votre fils peut acheter des devises étrangères à partir des fonds de son compte NRO, sans aucun seuil monétaire.

