VOS REQUÊTES : IMPT SUR LE REVENU : Aucun impôt sur le revenu sur l’argent reçu en cadeau de votre grand-mère

Par Chirag Nangia

Mon salaire annuel est de Rs 3 lakh et j’ai reçu Rs 12 lakh sur le compte bancaire de ma grand-mère en cadeau. Dois-je payer des impôts dessus ?

—Pankaj Tyagi

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les cadeaux reçus de certains « parents » ne sont pas assujettis à l’impôt. Les grands-parents sont également couverts par la définition des parents spécifiés. Par conséquent, les dons en espèces reçus de votre grand-mère seront entièrement exonérés entre vos mains.

En vertu de quelle section les intérêts du fonds de prévoyance public sont-ils exonérés ?

—Rudra

En vertu de l’article 10(11) de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu, tout paiement provenant d’un fonds de prévoyance auquel s’applique la loi de 1925 sur les fonds de prévoyance ou de tout autre fonds de prévoyance mis en place par le gouvernement central et notifié par celui-ci ne doit pas être inclus dans le total revenu d’un contribuable.

Comme j’ai perdu beaucoup d’argent dans certaines actions, puis-je compenser la perte avec les gains que j’ai réalisés dans l’ETF Gold ?

—Nilesh Datta

Les actions de participation sont classées à long terme si elles sont détenues pendant une période supérieure à 12 mois. Cependant, le Gold ETF est classé à long terme s’il est détenu pendant une période supérieure à 36 mois. La perte en capital à court terme résultant de la vente d’actions peut être compensée par des gains en capital à court/long terme de l’ETF or. Cependant, la moins-value à long terme résultant de la vente d’actions ne peut être compensée que par des plus-values ​​à long terme résultant de la vente d’un Gold ETF.

Est-il obligatoire de donner l’adresse de la propriété pour laquelle j’ai contracté un emprunt et bénéficie d’un avantage fiscal en vertu des articles 80C et 24 ?

—Manish Gupta

Bien qu’aucune preuve documentaire ne soit requise pour demander des déductions fiscales liées aux investissements dans le formulaire de déclaration de revenus, vous devrez fournir l’adresse de la propriété aux fins de demander la déduction en vertu de l’article 24. En fait, des informations telles que l’adresse, la propriété, part dans la propriété, le type de propriété (qu’elle soit indépendante ou louée) doivent être fournis lors de la déclaration des revenus sous la rubrique « propriété de la maison », dans laquelle vous pouvez demander une déduction en vertu de l’article 24 au titre des intérêts sur le capital emprunté. Cependant, la déduction en vertu de l’article 80C relèvera des déductions du chapitre VI A et la même chose peut être réclamée sans déclarer les détails de la propriété.

