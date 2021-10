VOS REQUÊTES : IMPT SUR LE REVENU — Bénéfices de la vente de MNT cotées détenues depuis plus d’un an classées à long terme

LTCG est imposé au taux forfaitaire de 20 % avec indexation.

Par Chirag Nangia

Quelle est la taxe sur les MNT avec option de paiement cumulatif si détenues pendant plus de 36 mois ? Et quelle devrait être la taxe applicable sur les MNT cotées vs non cotées ?

—Devanshu Agarwal

Les intérêts sur la NCD sont imposés sous la rubrique « autres sources » aux taux applicables à la dalle, payés périodiquement ou cumulativement. Les intérêts ne sont pas soumis à retenue fiscale à la source si les MNT sont détenues sous forme dématérialisée et sont cotées en bourse. Les bénéfices sur la vente/le rachat de NCD doivent être proposés à l’impôt en tant que « gains en capital ». Pour les MNT cotées, les gains sont classés à long terme, si les MNT sont détenues pendant plus d’un an, sinon ils sont traités à court terme. Les plus-values ​​de cession de NCD non cotées sont à long terme si les obligations sont détenues plus de 36 mois. Alors que STCG est taxé aux taux applicables à la dalle, LTCG est taxé à un taux forfaitaire de 20 % avec indexation. Cependant, pour les MNT cotées, le LTCG peut être calculé à 10 % sans indexation / 20 % avec indexation, selon votre choix.

Je suis une personne salariée et j’ai moins de Rs 1 lakh LTCG en actions. Pour déposer le RTI de AY 2021-22, dois-je mentionner mon LTCG dans les gains en capital en ITR 2 ou dois-je déposer le RTI 1 puisque le LTCG est inférieur à Rs 1 lakh ?

—Tushar Chawla

Lors du dépôt du RTI, les détails des revenus de toutes sources, qu’ils soient imposables/exonérés, doivent être divulgués. Par conséquent, bien que LTCG sur la vente d’actions cotées et d’unités de fonds communs de placement axés sur les actions, moins de Rs 1 lakh ne soient pas imposables, vous devez tout divulguer dans ITR 2.

J’ai reçu Rs 7 000 en tant que LTCG. Mon autre source de revenu est l’intérêt des dépôts bancaires. Comme il est inférieur à Rs 1 lakh, dois-je quand même le montrer en ITR ?

—R Kesavan

Vous devez le divulguer dans le RTI (prix de vente, coût d’acquisition, etc.). L’utilitaire ITR accordera automatiquement l’exemption et vous ne serez pas tenu de payer la taxe sur celle-ci. Le formulaire 26AS contient tous les détails relatifs au TDS, à l’impôt perçu à la source, aux acomptes/impôts d’auto-évaluation payés, etc. Dans le cas des contribuables résidents, les plus-values ​​à long terme visées ci-dessus ne sont pas soumises au TDS. Par conséquent, il ne sera pas reflété dans le formulaire 26AS. Néanmoins, le service a accès aux informations relatives aux opérations sur titres.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

