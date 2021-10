VOS REQUÊTES : IMPT SUR LE REVENU — Divulguez le revenu net du mineur en ITR après l’exemption de 1 500 Rs

La limite de seuil de Rs 3 500 s’applique à chaque compte POSB d’un contribuable.

Par Chirag Nangia

Le revenu de mon fils mineur est associé à mon revenu. J’ai droit à une déduction de Rs 1 500 en vertu de l’article 10(32). Comment le réclamer sous forme ITR2 ?

— Maneesh

Le revenu d’un enfant mineur, qui doit être associé à votre revenu, doit être divulgué dans l’annexe SPI. Le montant net après exonération de Rs 1500, tel que stipulé à la section 10(32) doit être divulgué, ainsi que le nom, la relation et le chef de revenu. Si les revenus du mineur sont matraqués dans diverses têtes, il faut s’assurer que l’exclusion totale n’excède pas Rs 1 500.

L’exonération des intérêts sur le compte Post Office Savings Bank (POSB) jusqu’à Rs 3 500 en vertu de l’article 10(15)(b) peut être demandée en plus de l’article 80 TTA/TTB. La limite de Rs 3 500 peut-elle être appliquée à chaque compte POSB car il n’y a aucune mention dans la section qu’elle est par personne évaluée. Dans le cas d’un compte joint, chacun des co-déposants peut-il réclamer 3 500 Rs ?

—Panchapakesan

L’article 80TTA autorise le contribuable individuel (autre qu’une personne âgée) à demander une déduction jusqu’à Rs 10 000 sur les revenus d’intérêts gagnés sur un compte d’épargne détenu auprès du bureau de poste. Dans le cas des personnes âgées, cette limite est augmentée jusqu’à Rs 50 000. En vertu de l’article 10(15), les intérêts sur le compte POSB sont exonérés jusqu’à 3 500 Rs dans un compte unique et 7 000 Rs dans un compte joint. L’article 10(15) et l’article 80TTA/TTB ne s’excluent pas mutuellement. Par conséquent, vous pouvez demander une déduction en vertu des deux sections.

La limite de seuil de Rs 3 500 s’applique à chaque compte POSB d’un contribuable. Il est pertinent de noter qu’un seul compte peut être ouvert par un individu en tant que compte unique. Chacun des titulaires du compte joint peut prétendre à un montant proportionnel d’exonération jusqu’à Rs 3 500.

Les actions de Lakshmi Vilas Bank ont ​​récemment été radiées de la cote et une bataille judiciaire est en cours. Compte tenu du scénario ci-dessus, peut-il être considéré comme une perte en capital et être imputé sur des gains en capital lors du dépôt des déclarations informatiques?

—Nagarajan

Compte tenu du scénario actuel, on peut réclamer la perte à l’extinction des droits et imputer sur les plus-values. La perte est à déclarer sous la rubrique « plus-values ​​» du RTI. La nature des gains sera à court/long terme selon la période de détention. Si l’indemnisation est accordée à un stade ultérieur, elle n’affectera pas la présente créance et pourra être imposée ultérieurement en tant que revenu d’«autres sources».

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

