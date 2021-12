VOS REQUÊTES : IMPT SUR LE REVENU : La moins-value à long terme sur NCD peut être compensée par une plus-value à long terme

La perte non ajustée, le cas échéant, peut être reportée aux huit années d’évaluation suivantes.

Par Chirag Nangia

J’étais un investisseur de détail dans les dépôts à terme et NCD d’une NBFC dont le processus de résolution de la dette s’est terminé récemment. Mon FD de Rs 3 lakh a été effectué en juillet 2017 pendant 48 mois mais je n’ai reçu que Rs 73 000 en septembre 2021. J’avais également reçu des NCD de Rs 3,28 lakh dans leur introduction en bourse en août 2016 dont l’échéance était due en août 2019 et j’ai reçu Rs 1,6 lakh en septembre 2021. Puis-je réclamer une perte en capital à long terme ?

—Hardeo Singh

Un gain ou une perte en capital ne peut survenir qu’en cas de « transfert » d’un actif en capital. Les dépôts fixes effectués auprès d’une NBFC ne peuvent pas être transférés contre rémunération. La Loi de l’impôt sur le revenu ne contient aucune disposition permettant de réclamer la perte de dépôts en cas d’insolvabilité d’une société de financement non bancaire. Le montant de la perte subie par vous sur les dépôts ne doit pas être réclamé comme une déduction et doit être interprété comme une perte nette. En outre, étant donné que vous avez détenu les NCD répertoriés pendant une période supérieure à un an, la perte au titre des NCD sera considérée comme une « perte en capital à long terme ». Cette perte peut être compensée par des gains en capital à long terme. La perte non ajustée, le cas échéant, peut être reportée aux huit années d’évaluation suivantes.

Se prévaloir d’un prêt immobilier pour économiser de l’impôt est-il une bonne décision ? J’épuise tout sous 80C et investit sous NPS.

—Hitesh Bathija

Une déduction allant jusqu’à 1,5 lakh est autorisée en vertu de l’article 80C en raison du remboursement du principal du prêt immobilier contracté pour l’achat / la construction d’une propriété. En outre, les contribuables peuvent demander une déduction au titre des intérêts empruntés pour l’acquisition, la construction, la réparation ou la reconstruction d’un bien immobilier sur le revenu calculé sous la rubrique « bien immobilier ». En cas de location de biens, il n’y a pas de plafond monétaire sur le montant de la tromperie.

La déduction des intérêts au titre de la propriété d’une maison individuelle peut aller jusqu’à Rs 2 lakh, qui est réduite à Rs 30 000 si la construction n’est pas achevée dans un délai de cinq ans. En outre, vous pouvez demander la déduction des intérêts pour la période de pré-construction en cinq versements consécutifs, à partir de l’année au cours de laquelle la propriété est acquise ou construite. Bien que vous ne puissiez pas prétendre à une déduction au titre du remboursement du principal d’un prêt immobilier en raison de l’épuisement de la limite prescrite, vous pouvez toujours bénéficier de la déduction de l’élément d’intérêt.

