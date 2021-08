VOS REQUÊTES : IMPT SUR LE REVENU : Les personnes âgées peuvent demander une déduction fiscale sur les frais médicaux jusqu’à Rs 50 000

Étant donné que les actions sont considérées comme des « biens mobiliers », il n’est pas obligatoire de signer un acte de donation.

Par Chirag Nangia

J’ai pris ma retraite en novembre 2020 et j’ai souscrit une police Mediclaim en février 2021. Entre-temps, j’ai engagé des frais médicaux pour des bilans de santé préventifs, des honoraires de consultation médicale et des traitements dentaires. Puis-je demander une exonération fiscale sur ces dépenses (engagées de ma poche) après la retraite, et avant de souscrire une couverture d’assurance médicale, et en vertu de quel article du 80D ? En outre, le coût des médicaments peut-il également être inclus pour l’exonération fiscale au titre des frais médicaux pour la section 80D ?

—Un sénateur

Selon l’article 80D de la loi sur l’impôt sur le revenu, les personnes âgées peuvent bénéficier d’une déduction allant jusqu’à 50 000 Rs pour le paiement de la prime d’une police d’assurance médicale. Cette limite comprend les dépenses engagées pour les contrôles de santé préventifs soumis à la limite interne de 5 000. Cependant, si aucun montant n’est payé au titre de la prime d’assurance maladie, les frais médicaux encourus par ces personnes âgées peuvent être réclamés en vertu de la section 80D, sous réserve du plafond monétaire de Rs 50 000. Pour demander la déduction, toutes les dépenses médicales doivent être payées autrement qu’en espèces (c’est-à-dire via des canaux tels que carte de crédit, carte de débit, net-banking ou autres canaux numériques). Les frais médicaux peuvent inclure les consultations médicales, les médicaments, les frais d’hospitalisation, etc. En conséquence, pour l’exercice 2020-21, vous demandez soit la déduction des frais médicaux engagés, soit la prime d’assurance maladie payée, sous réserve du plafond de Rs 50 000.

Je suis une personne âgée. Je souhaite transférer des actions sur les comptes Demat de ma fille et de mon fils NRI en cadeau. Je les informerai de ce transfert par e-mail, avec des conseils pour conserver le message à montrer à toutes les autorités, si et quand cela est nécessaire. Est-ce suffisant pour éviter toute difficulté à l’avenir ?

—Rakesh Saxena

Étant donné que les actions sont considérées comme des « biens mobiliers », il n’est pas obligatoire de signer un acte de donation. Cependant, afin de créer un dossier légal, il est préférable d’en exécuter un. Un simple accusé de réception peut également servir l’objectif. En outre, veuillez noter que les instruments de capital peuvent être transférés à NRI sous forme de don sous réserve de la satisfaction de certaines conditions et directives de RBI à cet égard.

L'écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India.

