VOS REQUÊTES : IMPT SUR LE REVENU : Possibilité de passer à l’ancien régime fiscal au moment du dépôt de la déclaration de revenus

Par Chirag Nangia

Je travaille dans une entreprise informatique. Mon salaire est de Rs 6 lakh par an et par erreur j’ai opté pour le nouveau régime fiscal et l’impôt a été déduit. Si j’avais opté pour l’ancien régime fiscal, il n’y aurait pas eu d’impôt à payer. Comment puis-je passer à l’ancien régime ?

— Satish Kumar Reddy

Dans le cadre du nouveau régime de taux d’imposition préférentiel, les particuliers peuvent offrir leur revenu total au taux de dalle inférieur prescrit, à condition qu’ils renoncent à certaines déductions et exonérations spécifiées. Ce régime est facultatif et l’option peut être exercée chaque année d’imposition si le contribuable ne dispose pas de revenus d’entreprise ou de profession libérale. En l’absence d’informations, il est supposé que vous êtes un salarié, ne disposant d’aucun revenu d’entreprise ou de profession.

Il a été précisé par la CBDT que l’indication à l’employeur déclarant son intention d’opter pour le régime fiscal concessionnel n’aura lieu qu’à des fins de TDS, qui ne pourra être modifiée en cours d’année. Cependant, au moment du dépôt de la déclaration de revenus, on peut passer à l’ancien régime. Ainsi, l’option au moment du dépôt de la déclaration peut être différente de l’indication faite par l’employé à l’employeur. Le formulaire ITR demande le choix de l’individu et l’impôt est calculé en conséquence. Le TDS excédant l’impôt définitif (constaté après prise en compte des déductions/exonérations admises), pourra ainsi être réclamé en restitution en optant pour l’ancien régime dans le RTI.

Si mes bénéfices provenant de la vente d’actions dépassent la limite d’exemption de base de Rs 2,5 lakh (a), vais-je devoir payer à la fois l’impôt sur les gains en capital et l’impôt sur le revenu ? (b) Comment dois-je réellement payer la taxe?

—Manipal Mithun

L’impôt sur les plus-values ​​fait partie de l’impôt sur le revenu. Tous les gains en capital à long terme (LTCG) sur le transfert d’actions cotées sont imposés à 10%, si ces gains dépassent Rs 1 lakh au cours d’un exercice et que la taxe sur les transactions sur titres (STT) a été dûment payée. Les autres LTCG sont taxés à 20 %.

Les plus-values ​​à court terme (STCG) sont imposables au taux applicable à la dalle. Le taux est de 15 % si les STCG résultent de la vente d’actions cotées sur lesquelles STT a été payé. Un individu résident peut ajuster la limite d’exemption de base contre LTCG/STCG, après avoir fait des ajustements d’autres revenus. Afin de vous décharger de votre obligation fiscale, vous devrez remplir un formulaire de déclaration de revenus. Vous pouvez payer la taxe en effectuant le paiement via une banque autorisée ou via Internet en utilisant la facilité de paiement électronique.

