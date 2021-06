VOS REQUÊTES : IMPT SUR LE REVENU : Taxe sur la vente de fonds communs de placement en actions uniquement sur LTCG au-dessus de Rs 1 lakh

Par conséquent, dans votre cas, en supposant que les fonds communs de placement soient axés sur les actions, LTCG au-delà de Rs 1 lakh sera imposé au taux prescrit.

Par Chirag Nangia

Je suis dans la tranche d’imposition Rs 30-lakh. Je suis salarié et j’ai des investissements en fonds communs de placement de plus d’un an. Je prévois le rachat de certains d’entre eux. Quel formulaire RTI dois-je déposer ? La taxe sur le LTCG est-elle applicable sur le montant total du remboursement ou sur le montant supérieur à Rs 1 lakh ?

—Sanjay Khar

Étant donné que vous avez des revenus sous la rubrique Salaire et gain en capital à long terme (LTCG), vous devrez produire votre déclaration de revenus sur le formulaire ITR 2. En outre, les gains en capital résultant du transfert d’immobilisations à long terme étant des actions / ou des unités de un fonds axé sur les actions, sera imposé au taux de 10% de ces gains en capital dépassant Rs 1 lakh. Par conséquent, dans votre cas, en supposant que les fonds communs de placement soient axés sur les actions, LTCG au-delà de Rs 1 lakh sera imposé au taux prescrit.

Je suis une personne âgée avec une pension du gouvernement central, des intérêts bancaires, des dividendes et une plus-value sur la vente d’actions. Au cours de l’exercice 2020-21, j’ai réalisé des plus-values ​​sur la vente d’actions. J’ai vendu certaines unités d’un fonds d’avantage équilibré avec une perte en capital à long terme. Comment puis-je ajuster le gain et la perte?

—Chêne Pankaj

Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu, la moins-value à long terme peut être imputée sur le revenu au titre de la plus-value à long terme d’un exercice. Par conséquent, vous pouvez compenser votre perte à long terme de la vente de fonds communs de placement avec un gain à long terme sur la vente d’actions pour l’exercice 2020-2021.

J’ai un revenu salarié d’environ 6 lakh. J’ai effectué des transactions sur actions à la fois dans les segments de la livraison d’actions et des F&O. La négociation d’actions comprend à la fois des transactions intra-journalières et à long terme. Je n’ai aucune autre source de revenus comme la propriété d’une maison, etc. Quel formulaire RTI dois-je remplir ?

—Rajesh P

Les revenus des échanges intrajournaliers sont classés en revenus d’entreprise, imposables sous la rubrique « bénéfices et gains des entreprises et professions libérales ». En cas d’investissement, une opération de vente donne lieu à des plus-values, qui peuvent être qualifiées de long terme ou de court terme selon la durée de détention. Vous pouvez divulguer des revenus dans le formulaire ITR 3 qui a été notifié pour les personnes physiques, y compris les personnes salariées, ayant des revenus d’entreprise et de profession. Les gains/pertes en capital (le cas échéant) peuvent également y être divulgués.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

