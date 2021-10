VOS REQUÊTES : IMPT SUR LE REVENU : Vous pouvez ajuster la limite d’exemption de base contre LTCG/STCG

Vous pouvez vous décharger de l’impôt chaque année sur les intérêts courus.

Par Chirag Nangia

Je suis un étudiant B.Tech et gagne jusqu’à Rs 2 lakh sur les frais de scolarité et j’ai des LTCG et STCG. Quel formulaire RTI doit être déposé ? Mon revenu est inférieur à Rs 2,5 lakh. Vais-je payer des impôts sur STCG si mon LTCG est inférieur à Rs 1 lakh ?

—Nakul Dhal

Les lois fiscales indiennes obligent les particuliers à fournir nécessairement un retour de revenu uniquement lorsque leur revenu total brut au cours d’un exercice dépasse la limite d’exemption de base. La limite d’exemption pour l’exercice 2020-21 pour une personne de moins de 60 ans est de Rs 2,5 lakh. Nous supposons que des gains en capital à long terme (LTCG)/gains en capital à court terme (STCG) ont été générés lors de la vente d’actions détenues à titre d’investissement.

Tout LTCG sur le transfert d’actions cotées, détenues pendant plus d’un an est imposé à un taux forfaitaire de 10%, si ces gains dépassent Rs 1 lakh au cours d’un exercice et que la taxe sur les transactions sur titres (STT) a été dûment payé. D’autre part, les STCG sont imposables aux taux de dalle applicables pour les particuliers, cependant, le taux est de 15 %, si des plus-values ​​à court terme résultent de la vente d’actions cotées en bourse, sur lesquelles STT a été payé. Un individu résident a le droit d’ajuster la limite d’exemption de base contre LTCG/STCG, après avoir fait des ajustements d’autres revenus, le cas échéant.

L’impôt doit être calculé séparément sous chaque rubrique et ensuite agrégé pour arriver au « revenu total brut ». Si ce revenu total brut (sans demander d’exemption en vertu de la section 80C/80D, 54, etc.) ne dépasse pas la limite d’exemption de base de Rs 2,5 lakh, vous ne serez pas tenu de produire la déclaration de revenus.

J’ai pris ma retraite en juillet 2019 à l’âge de 58 ans, mais je n’ai pas encore retiré le corpus EPF accumulé car il rapporte des intérêts non imposables. Quand l’impôt sur les intérêts qui y sont gagnés commencera-t-il à être imposable pour que je les paie en conséquence à titre d’impôt anticipé pour cet exercice ?

—MK Jain

Selon une décision judiciaire récente, les intérêts sur l’EPF à concurrence du montant gagné après la retraite ont été considérés comme imposables. C’est parce que l’exemption n’est disponible qu’à un employé. Une fois qu’une personne prend sa retraite, elle cesse d’être un employé ; par conséquent, tout intérêt gagné attire l’impôt. Par conséquent, de manière prudente, vous pouvez offrir à l’impôt la totalité du montant des intérêts gagnés après la retraite. Vous pouvez vous décharger de l’impôt chaque année sur les intérêts courus.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

