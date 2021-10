VOS REQUÊTES : Investissez LTCG sur la vente d’un bien immobilier dans une maison neuve pour obtenir une exonération fiscale

in

TDS est une forme d’impôt anticipé payé au gouvernement, dont le crédit peut être pris tout en s’acquittant de l’impôt final (calculé aux taux de dalle applicables/taux spéciaux)

Par Chirag Nangia

Mon père est décédé l’année dernière et notre maison est au nom de ma mère. Elle perçoit une pension familiale. Quelles sont les implications fiscales si nous vendons la maison?

—Arun Arora

Si le bien a été détenu cumulativement par vos parents pendant une période supérieure à 24 mois, les plus-values ​​de cession du bien seront classées en long terme (LTCG), sinon elles seront de nature court terme (STCG). Pour le calcul du LTCG, le coût d’acquisition indexé, le coût d’amélioration indexé et les dépenses (encourues en totalité et exclusivement dans le cadre de la cession) devront être déduits du prix de vente du bien. Notamment,

puisque le bien a été acquis par voie d’héritage ou de succession, le « coût d’acquisition » est réputé être le coût auquel l’ancien propriétaire (votre père) l’a acquis. Le LTCG ainsi calculé sera taxé au taux de 20 %.

En outre, une exonération fiscale est disponible si le LTCG lors de la vente d’un bien immobilier est réinvesti dans un autre bien résidentiel. Il faut l’acheter dans les deux ans à compter de la date du transfert. En cas de construction, le délai est de trois ans. De plus, l’article ne restreint pas le réinvestissement au nom du vendeur uniquement. Cette position a également été affirmée dans diverses cours et tribunaux. Ensuite, votre mère peut demander des prestations en vertu de l’article 54. Vous pouvez demander l’aide d’un professionnel pour le calcul et la déclaration corrects des revenus.

l J’ai un revenu salarial inférieur à 50 lakh et des revenus d’obligations RBI imposables, LTCG des FMP et des revenus de dividendes de fonds communs de placement, d’autres revenus d’intérêts de PPF/FD. Ma femme a un revenu salarial inférieur à 10 lakh plus des revenus d’obligations RBI imposables et des revenus de dividendes. Quel ITR doit-on utiliser ?

—MK Jain

Vous devrez tous les deux divulguer les détails du revenu dans le RTI 2. Le revenu provenant de parts spécifiées d’un fonds commun de placement est soumis à un TDS de 10 %, conformément à l’article 194K. Notamment, le TDS est une forme d’impôt anticipé payé au gouvernement, dont le crédit peut être prélevé tout en s’acquittant de la dette fiscale finale (calculée aux taux de dalle/taux spéciaux applicables). Lors du dépôt de la déclaration de revenus, vous devrez auto-évaluer votre imposition finale en appliquant les taux de dalle/taux spéciaux applicables (le cas échéant) à votre revenu total et en déduire le montant de la TDS.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen India. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

