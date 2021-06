Vos requêtes (prêts) : impossible d’obtenir la subvention PMAY maintenant car le programme a fermé le 31 mars 2021

in

Dans le cas où l’acheteur contracte également un prêt, les documents sont alors remis à l’institution qui accorde un prêt à l’acheteur.

Par Chaitali Dutta

Mon prêt immobilier a été décaissé l’année dernière. J’avais soumis une demande PMAY mais la banque n’a pas traité ma demande. Il dit maintenant que je n’obtiendrai pas la subvention car le programme est fermé. Ai-je des options pour obtenir la subvention?

—Rohit Kumar

Le CLSS dans le cadre du PMAY n’avait été prolongé que jusqu’au 31 mars 2021. Pour l’instant, il n’y a aucune nouvelle d’une nouvelle prolongation. Une alternative à la subvention PMAY n’est pas non plus disponible actuellement. Le gouvernement central pourrait proposer un autre programme à la place du PMAY pour répondre au besoin croissant de logements parmi les catégories EWS/LIG et MIG.

J’ai perdu mon travail il y a six mois. Puis-je demander à la banque de réduire l’EMI de mon prêt immobilier et de prolonger la durée d’occupation jusqu’à ce que je retrouve un emploi ?

—Pankaj Sahoo

Dans des circonstances normales, les banques ne reçoivent pas une telle demande, mais depuis 2020 en raison de Covid, beaucoup ont perdu leur emploi. Il y a eu des cas où les banques ont accédé à de telles demandes. Faites votre demande en donnant les détails de vos finances familiales et de l’emploi perdu.

Ma carte de crédit en cours est de Rs 1,2 lakh maintenant. Je ne paie que le montant minimum dû au cours des six derniers mois car je n’ai aucun revenu. Ce que je devrais faire?

—Amit Sharma

Dès que vous avez de l’argent supplémentaire, même s’il s’agit d’un petit montant, essayez de rembourser au-delà du minimum dû. Le montant en souffrance de la carte de crédit attire un intérêt élevé d’environ 35%. Demandez à votre banque un prêt personnel avec un taux d’intérêt de 15 %. Ce montant peut être utilisé pour rembourser l’encours le plus cher. N’utilisez pas l’argent du prêt personnel à d’autres fins ou frais de subsistance.

Je ne peux pas payer l’IME pour mon appartement. Je veux le vendre. Dois-je d’abord effacer le montant du prêt?

—SP Silva

La propriété peut être vendue avec le prêt immobilier lui-même. Donnez les détails du prêt à l’acheteur et informez simultanément la banque que vous vendez la propriété. L’acheteur remboursera d’abord votre prêt et la banque remettra vos papiers à l’acheteur et il devra vous payer le solde pour devenir propriétaire de la propriété. Dans le cas où l’acheteur contracte également un prêt, les documents sont alors remis à l’institution qui accorde un prêt à l’acheteur.

L’auteur est le fondateur d’AZUKE Personal Finance Advisory (www.azukefinance.com). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.