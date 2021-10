VOS REQUÊTES : PRÊTS – L’Express Financier

Le montant du prêt que vous pouvez obtenir sera limité par le ratio prêt/valeur (LTV) maximal autorisé par le régulateur en fonction de la valeur de la propriété que vous achetez.

Par Manish Chaudhari

Après avoir travaillé à l’étranger pendant 15 ans, je suis rentré en Inde en juillet de cette année. Je souhaite contracter un crédit immobilier pour acheter un appartement à Ahmedabad. Quels sont les documents que je dois mettre en place et quels sont les critères d’éligibilité ?

—Amit Rajwagshi

Pour bénéficier d’un prêt immobilier, vous devez conserver vos documents KYC, vos documents de revenu ainsi que votre passeport ainsi que les détails du statut de résident à portée de main. L’éligibilité sera basée sur le flux de revenus que vous avez et les obligations actuelles que vous pourriez avoir. En dehors de cela, votre pointage du bureau de crédit aura également une incidence sur votre admissibilité. Le montant du prêt que vous pouvez obtenir sera limité par le ratio prêt/valeur (LTV) maximal autorisé par le régulateur en fonction de la valeur de la propriété que vous achetez.

J’ai récemment vendu une propriété familiale. Dois-je utiliser l’argent pour payer une partie de mon prêt immobilier ou investir l’argent sur les marchés ?

—AK Shetty

La vente d’une propriété familiale peut avoir des incidences fiscales. Avant d’utiliser l’argent, prenez conseil auprès d’un fiscaliste afin d’optimiser votre sortie d’impôt. L’utilisation de l’argent pour rembourser une partie d’un prêt immobilier ou pour investir sur les marchés dépendra de votre appétit pour le risque et de vos objectifs financiers. Si les rendements des investissements ajustés en fonction du risque devraient être supérieurs aux sorties d’intérêts sur les prêts immobiliers, vous devez investir l’argent ailleurs, rembourser le prêt par anticipation et réduire votre responsabilité, ce qui semble être une option prudente.

Ma fille célibataire souhaite contracter un crédit immobilier pour acheter un appartement. La banque insiste sur un codemandeur. Je suis à la retraite et ma femme a encore cinq années de service au gouvernement. Mon fils travaille aussi. Qui devrait être le codemandeur?

—Pantalon Kirti Kumar

Acheter une maison plus tôt est une bonne décision car cela vous garantit un délai de remboursement plus long. Si la banque insiste pour un codemandeur, vous devrez suivre les normes de la banque telles que prescrites pour un codemandeur. Comme il s’agit d’une famille fermée, toute personne répondant aux critères peut devenir codemandeur. Les parents plutôt que les frères et sœurs sont généralement un choix préféré. Cependant, en cas de manquement du demandeur, le codemandeur aura la responsabilité de payer les cotisations.

L’auteur est à la tête de la Digital and Corporate Alliance, Poonawalla Fincorp. Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

