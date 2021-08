Vos requêtes : Prêts – Ne contractez pas de prêt pour acheter un bien qui se déprécie comme une voiture si vous avez de l’argent

in

Par CHAITALI DUTTA

Bien que j’aie l’argent pour acheter une voiture, dois-je contracter un emprunt d’un certain montant et le rembourser plus tard ?

—SD Vashist

Une voiture est un actif qui s’amortit. Par conséquent, contracter un emprunt pour créer un actif déprécié est contre-intuitif. Si vous avez l’argent pour acheter la voiture, allez-y sans prendre de crédit auto.

Je n’ai pas pu déposer l’acompte annuel du Fonds de prévoyance publique (PPF) en 2020-21 en raison de la pandémie ainsi que pour des raisons personnelles. Puis-je le faire maintenant avant de remplir le RTI et d’obtenir des réductions d’impôt ?

— Rajendra Kumar

Une prolongation de délai a été accordée pour les dépôts pour l’exercice 2019-2020 en raison de la perturbation de Covid-19. Cependant, aucune prolongation de ce type n’a été prévue pour les exercices 20-21. Par conséquent, une pénalité de Rs 50 sera applicable ici.

J’ai l’intention de contracter un prêt d’études pour mon fils. Puis-je demander un avantage fiscal en vertu de la section 80E?

—Samir Kumar Gupta

La déduction de l’article 80E concerne les intérêts sur les prêts contractés pour l’enseignement supérieur auprès d’une institution financière ou d’une institution caritative agréée. Assurez-vous que l’université est un établissement d’enseignement agréé. En ce qui concerne la banque, l’article précise que « institution financière » désigne une société bancaire à laquelle s’applique la loi de 1949 sur la réglementation bancaire ou toute autre institution financière que le gouvernement central peut, par notification au Journal officiel, spécifier dans la présente au nom de. Si ces conditions sont remplies, vous pourrez demander les déductions.

Je suis un salarié du secteur privé de 52 ans. Je souhaite contracter un prêt immobilier. Y a-t-il une limite d’âge supérieure pour contracter un prêt auprès d’une banque ou d’une société de financement du logement ?

Pour une personne salariée, la durée du prêt est assortie de l’âge de la retraite. Ceci est flexible dans le cas où une personne est engagée dans une entreprise. La situation spécifique – âge de l’emprunteur, type d’entreprise, partenaires commerciaux, historique de l’entreprise, antécédents – détermine la période de remboursement. Habituellement, le fait d’avoir un co-candidat plus jeune qui travaille, soit un fils ou une fille, augmente la durée d’occupation et, par conséquent, réduit l’IME.

