Vos Requêtes (Prêts) : Ne contractez pas de prêts pour financer vos investissements boursiers

Par Chaitali Dutta

Je prévois de contracter un emprunt pour investir dans certaines offres publiques initiales (IPO). Comment puis-je obtenir un prêt et quel sera le taux d’intérêt?

—Prashant Rajput

L’effet de levier est évitable pour les familles salariées qui ont des objectifs financiers à atteindre. Les intérêts dus sur le prêt peuvent parfois effacer les gains des investissements spéculatifs. Ensuite, il y aura de l’impôt à payer sur les plus-values ​​sur l’investissement en actions que vous ferez. Je vous conseille d’accumuler l’IME prévu que vous auriez payé sur le prêt, puis de vous lancer sur les marchés boursiers de manière planifiée.

Je souhaite faire une demande de prêt immobilier solidaire avec mon frère pour construire une maison sur un terrain. Une banque va-t-elle le financer et de quels documents ai-je besoin ?

—Amit Tandon

Les frères et sœurs peuvent demander conjointement à une banque un tel prêt. Les documents – preuve de propriété du terrain, estimation du coût de construction par un architecte agréé, justificatifs de revenus et capacité de remboursement – ​​doivent être établis.

Je prévois de prendre un prêt personnel de Rs 5 lakh. Je m’attends à gagner de l’argent après quelques mois. Puis-je rembourser le prêt avec lui sans payer de pénalité ?

— Vinod Nair

Il n’y a pas de règles uniformes en matière de prêts personnels. Demandez les détails avant de signer sur les papiers. Habituellement, la banque autorise le prépaiement après une période spécifique uniquement. Les prêts à taux d’intérêt fixe ne peuvent pas être remboursés par anticipation.

J’ai contracté un crédit immobilier pour acheter un appartement. Quel type d’assurance devrais-je souscrire : assurance vie ou assurance générale ?

—Gurdeep Singh

Idéalement, vous devriez prendre les deux. La couverture vie est obligatoire car vous ne voulez pas que la famille soit chargée du remboursement du prêt, si quelque chose vous arrive. L’assurance générale est pour la propriété d’assurer contre les catastrophes naturelles, l’incendie et le terrorisme.

Dois-je payer une pénalité pour le remboursement anticipé de mon prêt automobile ?

—DK Mishra

Il existe généralement une clause dans le contrat de prêt automobile qui ne permet pas un paiement partiel supplémentaire/une clôture complète au cours des premières années. Cela varie d’une banque à l’autre. Examinez en détail votre accord. Il serait avantageux de rembourser le prêt automobile avec vos fonds excédentaires.

L’auteur est le fondateur d’AZUKE Personal Finance Advisory (www.azukefinance. com).

