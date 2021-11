VOS REQUÊTES : PRÊTS : Pour un prêt automobile, optez pour un prêt à taux variable car les taux d’intérêt sont en baisse actuellement

Étant donné que nous sommes actuellement dans une période de taux dégressif, il serait conseillé d’opter pour un prêt à taux variable.

Par Chaitali Dutta

Comment est calculé le solde dégressif quotidien d’un crédit auto ? Dois-je opter pour un prêt fixe ou flottant pour un crédit auto ?

Par Bhupender Singh

Dans tout prêt à solde dégressif journalier, les intérêts sont appliqués sur le solde de fin de journée et cumulés sur l’ensemble du mois. Par conséquent, plus vous payez l’EMI tôt dans le mois, ce sera légèrement avantageux, en raison d’un intérêt inférieur à celui du paiement de l’IME vers la fin du mois. La composante des intérêts dans un mois de 31 jours sera plus élevée que, disons, février, qui compte moins de jours. Étant donné que nous sommes actuellement dans une période de taux dégressif, il serait conseillé d’opter pour un prêt à taux variable.

Pour le remboursement anticipé d’un prêt immobilier, dois-je payer en gros après avoir accumulé pendant quelques années ou payer n’importe quel montant chaque fois que j’ai un excédent ?

Par Samir Gupta

La décision serait définie par le taux de croissance possible sur votre argent excédentaire. Ici, le rendement net (taux d’intérêt moins les impôts à payer) doit être comparé aux intérêts que vous payez sur le prêt immobilier. Si vous pouvez faire fructifier l’excédent à un taux supérieur au taux d’intérêt du prêt immobilier, vous devez accumuler puis rembourser le prêt. Sinon, versez directement les excédents dans le prêt, au fur et à mesure de leur disponibilité.

Puis-je déposer Rs 1,5 lakh sur le compte (mineur) de mon fils en plus de Rs 1,5 lakh sur mon compte PPF au cours du même exercice. Puis-je déposer sur deux comptes différents ?

Par Romil Shah

Le montant maximum du dépôt par un individu est de Rs 1,5 lakh, y compris les dépôts effectués sur des comptes mineurs où l’individu est un tuteur. Dans votre cas, l’agrégat dans les deux comptes ne devrait être que de Rs 1,5 lakh.

Après avoir travaillé pendant deux ans et demi, j’ai quitté les services pour poursuivre des études supérieures. Puis-je retirer le solde EPF et VPF accumulé pour financer mes études ? Quelles sont les implications fiscales ?

Par Sreenivas

Oui, vous pouvez retirer de votre compte EPF. Le TDS sur le retrait dépendra du nombre d’années de service continu. S’il est de cinq ans ou plus, le TDS n’est pas applicable. Les intérêts sur vos cotisations à l’EPF, les cotisations patronales, les intérêts payés sur les cotisations patronales sont imposés selon votre dalle.

L’auteur est le fondateur d’AZUKE Personal Finance Advisory (www.azukefinance.com). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.