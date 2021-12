VOS REQUÊTES : PRÊTS : Si vous arrêtez de payer EMI sur le prêt immobilier, vous pouvez être poursuivi par votre banque

Le compromis de vente est conclu entre le constructeur et l’acheteur. Le prêteur immobilier est une autre partie au contrat de prêt avec l’acheteur.

Par Chaitali Dutta

J’ai contracté un crédit immobilier pour acheter un appartement en 2011, mais je n’en ai pas encore pris possession. J’ai payé EMI régulièrement. Puis-je arrêter de payer EMI ?

—Arun Kumar Grover

Il y a ici deux accords qui lient les parties. Le compromis de vente est conclu entre le constructeur et l’acheteur. Le prêteur immobilier est une autre partie au contrat de prêt avec l’acheteur. Si le constructeur n’a pas remis la possession aux acheteurs, ceux-ci peuvent saisir le tribunal, en groupe, pour demander justice. Cependant, si l’IME est interrompu, le prêt est en défaut et la notation CIBIL de l’emprunteur en souffre. La banque a des droits hypothécaires sur la propriété proposée et dans le cas où la banque n’obtiendrait pas l’évaluation à partir de là, il existe une possibilité d’un autre litige avec la banque.

Quelle est la durée maximale du prêt d’études? Puis-je bénéficier d’un avantage fiscal pendant toute la durée du prêt ?

—Pantalon Manoj

Habituellement, la durée maximale d’un prêt pour études est de sept ans. L’avantage fiscal est l’intérêt payé sur le prêt étant réduit du revenu imposable de la personne qui paie les IME. Si le parent paie l’IME, il peut prétendre à l’avantage fiscal. Une fois que l’étudiant commence à gagner de l’argent et paie l’IME, l’avantage fiscal peut lui être directement réclamé.

J’ai un prêt immobilier avec HDFC Ltd. Maintenant, je veux un prêt complémentaire. Comme j’attends de l’argent au bout d’un an, puis-je rembourser par anticipation le prêt complémentaire ?

—Bhavna

Oui, bien sûr, une fois que vous avez des fonds supplémentaires, vous pouvez continuer et rembourser sur le compte de prêt.

Dois-je opter pour un crédit immobilier référencé au taux repo ou opter pour un crédit auprès d’un HFC ?

— Nirmal Sanadhya

Ma suggestion serait d’opter pour un prêt lié au taux de pension.

Ma fille est étudiante et gagne de l’argent grâce aux frais de scolarité. Peut-elle opter pour un crédit auto ?

—Arti Sharma

Pour le crédit automobile, l’emprunteur doit justifier de sa capacité de remboursement au moyen d’un justificatif de revenus. Cela se fait généralement au moyen des déclarations de revenus des trois dernières années pour les revenus non salariés.

L’auteur est le fondateur d’AZUKE Personal Finance Advisory (www.azukefinance.com). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

