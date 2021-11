VOS REQUÊTES : PRÊTS : Un prêt d’éducation sans garantie jusqu’à Rs 7,5 lakh est disponible

Les institutions de financement du logement examineraient les trois dernières années de dépôt de RTI pour évaluer la capacité de remboursement de votre prêt immobilier.

Par Chaitali Dutta

Je souhaite demander un prêt d’études pour ma fille. Dois-je donner une garantie pour un prêt de Rs 15 lakh ?

—Anuradha Biswal

Les prêts d’éducation sans garantie sont généralement limités à Rs 4-7,5 lakh. Tout prêt supérieur à ces montants attirera des sûretés qui pourraient prendre la forme d’un nantissement d’actifs financiers ou immobiliers.

J’avais demandé un prêt immobilier auprès d’une banque privée. Au bout de six mois, il a rejeté ma demande en mentionnant des revenus insuffisants. J’ai beaucoup de revenus en espèces. Maintenant, comment dois-je traiter la demande avec une autre banque ?

—Avis Gupta

Avec un revenu en espèces, le problème est que votre déclaration de RTI ne reflète pas le revenu réel. Les institutions de financement du logement examineraient les trois dernières années de dépôt de RTI pour évaluer la capacité de remboursement de votre prêt immobilier. Si votre situation vous oblige à contracter un prêt immobilier, le seul moyen est de commencer à transférer vos revenus en espèces vers des revenus canalisés par votre banque. Commencez à payer des impôts sur le revenu en espèces et indiquez-le dans votre déclaration de RTI.

J’avais contracté un prêt rénovation complémentaire il y a six mois. Maintenant, j’ai reçu de l’argent de mon frère. Puis-je effacer le prêt rénovation maintenant et continuer avec le prêt immobilier existant que je dois payer pendant un an maintenant ?

—BK Parab

Oui, vous pouvez rembourser le prêt initial ou le prêt complémentaire. Vérifiez le taux d’intérêt que vous payez sur les deux. Remboursez ensuite le plus cher.

J’ai contracté un prêt immobilier de Rs 14,5 lakh auprès de Repco Housing Finance en 2018. J’ai transféré mon prêt de Repco à PNB. Ma banque actuelle a demandé la subvention PMAY en 2020 mais a dit plus tard que je n’y étais pas éligible. Ensuite, j’ai personnellement postulé pour PMAY et ma candidature est bloquée au stade de l’enquête de demande pendant plus de quatre mois. Suis-je éligible à un prêt PMAY ?

—P Saxena

Il est difficile de commenter votre éligibilité ici car les détails de la demande ne sont pas avec nous. Cependant, demandez à votre banque actuelle pour quel motif votre demande a été rejetée. Chaque cas rejeté au PMAY reste dans sa base de données et plusieurs demandes ultérieures seraient également confrontées à la

même résultat.

L’auteur est le fondateur d’AZUKE Personal Finance Advisory (www.azukefinance.com).

Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

