Vos requêtes (prêts) : vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale pour les intérêts payés sur le prêt d’études

Devoir payer ses études supérieures inculquera à votre enfant un sens des responsabilités en plus d’apprendre la valeur de l’argent

Par Chaitali Dutta

Mon fils souhaite contracter un prêt pour études à l’étranger. Je n’y suis pas favorable et préférerais vendre une propriété et financer ses frais d’études. Quel serait votre conseil et comment sont calculés les taux d’intérêt et les remboursements à effectuer ?

—Raj Kumar Verma

Il y a des avantages et des inconvénients des deux options. En faveur du prêt sont les faits que les taux d’intérêt sont actuellement bas et vous pourrez obtenir un prêt bon marché. Devoir payer ses études supérieures inculquera à votre enfant un sens des responsabilités en plus d’apprendre la valeur de l’argent. Les intérêts payés sur le prêt d’études sont également éligibles à la déduction du revenu imposable, dont vous pouvez bénéficier, au cas où vous paieriez les intérêts avant le début de l’IME. L’inconvénient ici serait que cela a un coût, c’est-à-dire les intérêts que vous devez payer sur le prêt. Si vous vendez la propriété, vous convertissez un actif en un investissement pour l’avenir de votre enfant. Il n’y a aucun intérêt impliqué ici. Cependant, regardez la perte d’opportunité qui serait les reçus de location de cette maison. Vous pouvez également réaliser des gains en capital sur la vente, lorsque la taxe est applicable. Actuellement, l’immobilier traverse une période de faiblesse en termes de taux. Vous devrez peut-être attendre un prix de vente approprié et une partie appropriée pour conclure l’affaire.

Mon crédit logement a été décaissé et j’ai choisi la date EMI comme étant le 15 de chaque mois. Si j’avais opté pour le 7e jour de chaque mois, mes dépenses d’intérêts seraient-elles réduites ? Aussi, puis-je changer la date après quelques mois ?

—Madan Kanti

Pour les intérêts mensuels périodiques, cette date n’est pas significative car vous devez payer des intérêts pour les 30 ou 31 jours qui précèdent immédiatement. Si vous recherchez un paiement forfaitaire, le plus tôt dans le mois sera le mieux. Oui, il est possible de modifier la date de l’IME après concertation avec votre banquier.

Y a-t-il des pénalités de remboursement anticipé pour le remboursement anticipé d’un prêt d’or et d’études ?

—Sangeeta Garg

En général, il n’y a pas de pénalités de remboursement anticipé pour de tels prêts. Cependant, il peut être conseillé de vérifier votre lettre d’arrangement pour une telle clause restrictive, le cas échéant. Parfois, les institutions financières, dans leur enthousiasme à réserver l’entreprise, peuvent ne pas mentionner ces clauses en détail.

L’écrivain est fondateur, AZUKE

Conseil en finances personnelles (www.azukefinance.com).

