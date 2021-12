VOS REQUÊTES : PRÊTS : Vous pouvez demander un prêt complémentaire pour études mais pour le même cours

Un prêt est un contrat entre l’emprunteur et le prêteur, et tous les termes et conditions du contrat doivent être respectés, par les deux parties, jusqu’à ce que le prêt soit remboursé et que l’encours devienne nul.

Par Chaitali Dutta

J’avais contracté un prêt d’études de Rs 10 lakh pour mon fils. Je veux prendre d’autres prêts d’études et acheter des appareils. Puis-je obtenir un prêt complémentaire pour études ?

—Varun Dandola

Oui, il est possible de bénéficier d’un prêt complémentaire sur le prêt d’études dont vous avez bénéficié dans le passé. La recharge, cependant, ne peut pas être pour un nouveau cours. Vous devez fournir les détails de sauvegarde expliquant pourquoi il y a un déficit dans les besoins de financement maintenant, par rapport à ce qui a été établi au début du prêt. La banque peut exiger un taux d’intérêt plus élevé pour un tel prêt. Toutes les institutions et banques peuvent ne pas accepter un tel arrangement. Au cas où cela ne fonctionnerait pas avec la banque existante, vous pouvez envisager un transfert de prêt où un prêt plus important peut être possible, selon le bien-fondé de l’affaire.

Je prends un prêt immobilier de Rs 20 lakh pour un prêt immobilier de 20 ans. Dois-je opter pour 15 ans avec un IME plus élevé car je peux me permettre de payer le montant ?

—SP Mohan

Habituellement, il est conseillé de partir pour une période plus longue (et un EMI inférieur) au moment de l’accord. Ensuite, à l’avenir, vous pouvez toujours effectuer des paiements forfaitaires pour réduire la durée de votre prêt et réduire les dépenses d’intérêt qui en découlent. Cependant, l’inverse n’est pas possible.

Y a-t-il une pénalité si Kisan Vikas Patra est racheté après la période de blocage ?

— Rajiv Kumar Kaushik

Non, il n’y a pas de pénalité car le produit de votre échéance appartient toujours au gouvernement. Réclamez le produit de l’échéance immédiatement, sinon ce sera une perte d’intérêt théorique pour vous.

J’avais contracté un prêt immobilier en 2006 et j’ai payé chaque versement à temps. Puis-je maintenant demander à ma banque une dispense des 14 derniers IME car j’ai déjà payé le double du montant que j’avais emprunté ?

—V Thaigarajan

Non, une réduction de la période sans payer l’IME restant ne serait pas possible car cela constituerait une violation de l’accord. Un prêt est un contrat entre l’emprunteur et le prêteur, et tous les termes et conditions du contrat doivent être respectés, par les deux parties, jusqu’à ce que le prêt soit remboursé et que l’encours devienne nul. Ce n’est qu’alors que le contrat devient nul et non avenu.

L’auteur est le fondateur d’AZUKE Personal Finance Advisory (www.azukefinance.com). Envoyez vos questions à fepersonalfinance@expressindia.com

