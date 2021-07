Vos vieux bijoux en or sont-ils menacés par les nouvelles règles de poinçonnage du gouvernement ?

Lorsqu’un acheteur entre dans une salle d’exposition, il doit rechercher la marque de certification BIS pour vérifier si le bijoutier est enregistré BIS ou non.

Exemple : Vous entrez dans une salle d’exposition de bijoux et cherchez à acheter des ornements en or. Peu de temps après avoir informé le bijoutier du budget que vous avez en tête, vous obtenez différents modèles de parures de bijoux en or placés devant vous. Le prix de l’or dans votre ville sera plus ou moins fixé selon les bijoutiers et il va sans dire que vous voudrez acheter de l’or pur si vous payez le prix de l’or pur.

Mais comment vous assurer que les bijoux que vous achetez sont purs et respectent également les directives établies par le gouvernement ? Ketan Kothari, directeur d’Augmont, dans une interview par e-mail avec FE Online, détaille le processus d’achat d’or et parle des moyens d’identifier les bijoux en or pur, des nouvelles règles de poinçonnage dans le pays et de la marche à suivre si vous souhaitez faire poinçonner vos anciens bijoux.

Commençons par les bases. Est-il vrai que seul l’or 22 carats est utilisé pour la fabrication de bijoux ?

L’or est disponible dans une variété de niveaux de pureté, allant de l’or 10 carats, qui a la pureté la plus faible, à l’or 24 carats, qui a la pureté la plus élevée.

Parce que l’or 24 carats est de l’or pur et n’inclut aucun autre métal, il est de nature douce et souple. Il est largement utilisé dans la production de lingots d’or, de pièces de monnaie, d’appareils électriques et d’équipements médicaux.

Alors que d’autres qualités d’or, telles que 23K, 22K, 20K, 18K, 14K et 10K, qui contiennent de l’or et d’autres alliages tels que l’argent, le zinc et le nickel, créent des bijoux durables et robustes, toutes ces qualités d’or sont utilisé pour faire des bijoux.

Et, de toutes les qualités, l’or 22 carats est le plus couramment utilisé dans la création de bijoux en Inde.

Quelles sont les nouvelles règles de poinçonnage au profit des acheteurs de détail ?

Si l’action du gouvernement aidera les clients à garantir la qualité des bijoux en or qu’ils achètent, elle aidera également le pays à devenir une plaque tournante mondiale pour l’achat d’or. Les consommateurs bénéficieront du développement car il apportera une responsabilisation à l’industrie, leur permettant d’avoir confiance en la qualité de leur or.

Les règles de poinçonnage ne sont actuellement mises en œuvre que dans 256 districts. En tant qu’acheteur entrant dans un showroom, comment s’assurer qu’il n’est pas trompé ?

Les restrictions de poinçonnage d’or sont progressivement mises en place, les magasins de 256 districts à travers l’Inde étant les premiers à être touchés. Lorsqu’un acheteur entre dans une salle d’exposition, il doit rechercher la marque de certification BIS pour vérifier si le bijoutier est enregistré BIS ou non.

Ensuite, l’acheteur ne doit acheter des bijoux poinçonnés qu’après avoir examiné les quatre signes de pureté et doit toujours obtenir une facture du bijoutier.

Selon les directives du BIS, si les bijoux ne répondent pas aux exigences requises, l’acheteur sera remboursé deux fois la différence calculée en fonction du manque de pureté pour le poids de l’article vendu et les frais de test.

Comment s’assurer que les bijoux en or 22 carats que l’on achète sont poinçonnés ?

La recherche de la marque en carats sur le bijou est une technique simple pour déterminer la pureté de vos bijoux en or. Les bijoutiers doivent désormais tamponner chaque objet en or avec le poinçon et le carat d’or. S’il n’est pas visible, demandez au bijoutier de vous l’afficher à l’aide d’une loupe grossissante 10x.

Quels sont les signes que l’acheteur doit surveiller ?

Il existe quatre principaux poinçons : la marque BIS représentée par un triangle ; le caratage (22K916) indiquant la pureté ; la marque du bijoutier; et la marque du centre de dosage accrédité. En Inde, les bijoux en or peuvent être poinçonnés en 14, 18, 20, 22, 23 et 24 carats.

Pour ceux qui cherchent à vendre des bijoux anciens qui ne sont peut-être pas poinçonnés, comment le bijoutier déterminera-t-il le coût, le bijoutier rachètera-t-il ?

Ne vous inquiétez pas de la diminution de la valeur de vos vieux bijoux en or car ils seront toujours légitimes. Même si les bijoux en or n’ont pas de poinçon, les bijoutiers peuvent continuer à les racheter aux clients. Si le bijoutier pense que c’est faisable, les vieux bijoux peuvent être poinçonnés tels quels. De plus, le poinçon peut être appliqué après que l’or ait été fondu pour créer de nouveaux bijoux.

Existe-t-il une possibilité que des bijoux non poinçonnés soient vendus à des acheteurs à moindre coût ? Quelles sont les retombées ?

Non, une telle possibilité n’existe pas. Selon l’article 29 de la loi BIS, 2016, toute personne qui enfreint les dispositions relatives aux bijoux non poinçonnés est passible d’un an de prison ou d’une amende d’au moins un lakh roupies, mais d’au moins cinq fois la valeur des marchandises ou des articles. produit, vendu ou offert pour être vendu, ou apposé ou appliqué avec une marque standard, y compris le poinçon.

Cependant, il n’y aurait pas de pénalité jusqu’à la fin août pour donner aux producteurs, distributeurs et marchands de bijoux en or suffisamment de temps pour se préparer.

Comment les nouvelles règles de poinçonnage contribueront-elles à la normalisation ?

Les montres en or, les stylos-plumes et certaines formes de bijoux, tels que Kundan, Polki et Jadau, seront exclus de l’exigence de poinçonnage obligatoire. Le poinçonnage obligatoire standardisera la pureté des bijoux en or et conduira à un secteur plus structuré, ainsi qu’à accélérer la transition actuelle des entreprises et des clients des bijoux non organisés vers les bijoux organisés.

Les petits bijoutiers en bénéficieront beaucoup puisque tous les bijoutiers de marque et non de marque sont désormais au pair en termes de pureté de l’or. Par conséquent, la conception, le service et les frais de fabrication deviendront des facteurs de différenciation.

Alors que les ménages commencent à remplacer leurs anciens bijoux par de nouveaux bijoux poinçonnés, les bijoux qui répondent au critère coûteront plus cher, faisant peut-être ressortir l’argent de la famille. Cela pourrait aider à monétiser les 1 500 milliards de dollars d’or et de bijoux qui se trouvent désormais dans les almirahs des ménages indiens.

