Vos votes aux People’s Choice Awards 2021 comptent deux fois aujourd’hui seulement

Faites entendre votre voix deux fois aujourd’hui !

Maintenant que cette saison effrayante est terminée, vous savez ce que cela signifie ? Les People’s Choice Awards 2021 approchent à grands pas, mettant en lumière et célébrant les meilleurs et les plus brillants du cinéma, de la télévision, de la musique et plus encore de l’année dernière.

Peut-être que la veuve noire pleine d’action ou la poursuite de voitures F9: The Fast Saga était votre film de 2021. Ou peut-être que vous blottir sur le canapé avec Mare of Easttown ou Squid Game était le Bingeworthy Show de 2021 qui vous a diverti toute l’année.

Que vous ayez joué Adèle‘s « Facile pour moi » ou Olivia Rodrigo‘s « good 4 u » en répétition en tant que chanson de 2021, c’est maintenant l’occasion de rendre l’amour et de montrer à vos célébrités, artistes, stars sociales et changeurs de jeu préférés à quel point ils ont rendu votre année mémorable.

Aujourd’hui, le 9 novembre UNIQUEMENT, chaque vote que vous exprimez pour les People’s Choice Awards 2021 compte double ! Cela signifie que vous pouvez voter jusqu’à 50 fois, par plateforme, par catégorie, aujourd’hui seulement !