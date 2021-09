Voskoboeva et Cacic seront en huitièmes de finale de l’US Open

09/04/2021 à 02h45 CEST

Le joueur de tennis kazakh Galina Voskoboeva, numéro 492 de la WTA et la joueuse de tennis serbe Nikola Cacic, numéro 40 de l’ATP remporté en seizièmes de finale de l’US Open en une heure et six minutes par 6-2, 3-6 et 10-8 néerlandais Matwe middelkoop, numéro 28 de l’ATP et le joueur croate Darija jurak, numéro 18 de l’ATP. Après ce résultat, le couple sera en huitièmes de finale de l’US Open.

Les statistiques du match indiquent que Voskoboeva et Cacic, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 2 fois, obtenu un premier service à 61%, commis une double faute, réussissant à remporter 65% de leurs points de service. Quant à Middelkoop et Jurak, ils ont réussi à casser le service à une occasion à leurs adversaires, leur efficacité était de 67%, ils ont commis une double faute et ils ont réalisé 68% des points de service.

Après ce match, aujourd’hui samedi à partir de 17h00, heure espagnole, se déroulera les huitièmes de finale au cours desquels les visages Voskoboeva et Cacic seront vus contre les joueurs britanniques. Ken Skupski et Alexa Guarachi Mathison qui se tiendra aujourd’hui samedi à partir de 17h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au cours de cette compétition, un total de 32 couples s’affrontent.