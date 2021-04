VOTE AU BOEUF: Chris Paul contre Rajon Rondo OU Larry Bird contre Bill Laimbeer

(1) Chris Paul contre Rajon Rondo

Analyse de Sweet Sixteen: CP3 et Rondo ont eu une période relativement facile avec leurs ennemis. Je ne suis pas surpris par le résultat, mais avec 55% des voix, la course a été assez fluide pour la tête de série au classement général. Russell Westbrook et Patrick Beverley ont mené un combat respectable, ce qui, je crois, est là où ils se sont trompés parce que rien dans leur boeuf n’est respectable.

Répartition du bœuf: Rajon Rondo et Chris Paul se sont engagés très tôt dans la saison 2018-19 et tout le monde se demandait quelle était la source de leur boeuf. Anciennes rancunes de sélection de l’équipe olympique? Frustration face aux affronts perçus? Jalousie? Ou peut-être que c’est un peu des trois … du moins, pour autant que nous sachions.

Plus connu pour: Leur combat en 2018, qui est devenu un classique instantané, ainsi que les allers-retours suivants qui ont d’abord alerté le monde sur leur bœuf qui mijote depuis longtemps.

Chris Paul et Rajon Rondo s’envient, se détestent et se font presque échanger

(7) Larry Bird contre Bill Laimbeer

Analyse de Sweet Sixteen: SHAQ HAWK DOWN NOUS AVONS OBTENU UN SHAQ HAWK DOWN. Larry Legend & Laimbeer se sont vraiment avérés être la kryptonite de Shaq et Dwight et non, je ne suis pas désolé d’avoir fait cette blague parce qu’elle est parfaite. Bird & Bill avancent facilement, ils rendent honnêtement cette merde trop facile. 75 pour cent des voix! 75! Je sais qu’ils semblaient être peu classés, mais cela montre juste combien il y avait de talent dans les régions de la NBA. Maintenant, ils ont une chance de vraiment me faire ressembler à une bite.

Répartition du bœuf: Larry Bird et Bill Laimbeer se trouvaient au milieu d’une intense rivalité Celtics-Pistons couvrant la fin des années 1980 et le début des années 1990. Mais la querelle individuelle entre ces deux-là n’était pas seulement une bataille dans cette guerre. C’était personnel. Ce bœuf pourrait ne jamais finir, alors dans cet épisode, nous apprenons ce qui l’a construit.

Plus connu pour: Ces gars-là ont commencé une bagarre complète pendant les séries éliminatoires en 1987, qui comprenait Bird jetant le ballon de basket à la tête de Laimbeer.

Larry Bird et Bill Laimbeer se détestent véritablement depuis plus de 30 ans

Prédiction de match: Je veux dire, dans mon cœur, je ne crois pas que cela se produira, mais Bird et Laimbeer vont juste continuer à parcourir cette chose, n’est-ce pas? Comme s’ils avaient absolument anéanti deux bœufs puissants (R1: Kobe Bryant contre Ray Allen, R2: Shaq contre Dwight Howard) et qu’ils devaient maintenant cimenter le fait qu’ils auraient dû être classés plus haut. CP3 et Rondo devraient leur donner un test plus difficile que les autres, mais mec, je suppose que Larry et Laimbeer progressent d’au moins 20%.

